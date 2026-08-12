Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 4 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, điểm V-SAT 2026 và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2026. Mức điểm nhận hồ sơ được xác định từ điểm chuẩn đợt 1 của từng ngành, từng phương thức.

Với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm nhận hồ sơ dao động 15-22 điểm; học bạ 18-23 điểm; V-SAT 225-285 điểm và Đánh giá năng lực 600-750 điểm. Trong đó, Y khoa có mức nhận hồ sơ cao nhất với lần lượt 22 điểm, 23 điểm, 285 điểm và 750 điểm.

Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên HUTECH tuyển sinh ngành Y khoa và trường tiếp tục dành 10 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh trúng tuyển ngành này được áp dụng học bổng 30% học phí toàn khóa. Riêng con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước có cơ hội nhận học bổng Y tế 35% học phí toàn khóa.

Ngoài Y khoa, ngành Dược học có mức điểm nhận hồ sơ 20 điểm với phương thức thi tốt nghiệp THPT và học bạ, 270 điểm V-SAT, 720 điểm Đánh giá năng lực. Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng nhận hồ sơ từ 18 điểm THPT, 18 điểm học bạ, 250 điểm V-SAT và 650 điểm Đánh giá năng lực.

Phần lớn các ngành còn lại có mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm THPT, 18 điểm học bạ, 225 điểm V-SAT và 600 điểm Đánh giá năng lực. Riêng ngành Luật và Luật kinh tế cùng có mức nhận hồ sơ 20 điểm THPT, 20 điểm học bạ, 270 điểm V-SAT và 720 điểm Đánh giá năng lực.

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào HUTECH đến hết ngày 25/8 trên website của trường.

Các ngành tuyển bổ sung như sau: