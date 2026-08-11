Ở chương trình tiêu chuẩn, trường tuyển bổ sung các ngành: Quan hệ lao động; Quản lý thể dục thể thao, chuyên ngành Golf; Khoa học môi trường; Kỹ thuật môi trường, chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững.

Chương trình tiên tiến tuyển bổ sung ngành Công nghệ sinh học.

Trong khi đó, chương trình đại học bằng tiếng Anh và dự bị đại học tiếng Anh tuyển bổ sung nhiều ngành như Marketing, Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Kế toán - chuyên ngành Kế toán quốc tế và Tài chính - Ngân hàng.

Ngoài ra, trường tuyển bổ sung các chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa và các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Thông tin xét tuyển bổ sung được trường đăng tải trên trang tuyển sinh.

Sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo thí sinh trúng tuyển năm 2026 có thể tra cứu kết quả từ ngày 14/8, xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8.

Trước đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn với phương thức xét tuyển tổng hợp (PT1), điểm xét tuyển được tính trên thang 100, gồm tổng điểm năng lực (điểm năng lực THPT và điểm quá trình THPT theo tổ hợp môn xét tuyển), điểm cộng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có. Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM (PT2), điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có, theo thang 1.200 điểm. Kết quả cũng được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Điểm trúng tuyển giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển được xác định theo nguyên tắc quy đổi tương đương, thực hiện đúng quy định trong thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường. Thí sinh xem điểm chuẩn để xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.