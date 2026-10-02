Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa có quyết định thành lập thêm 3 trường, nâng tổng số trường thuộc lên thành 6.

Cụ thể, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa thành lập thêm 3 trường thuộc, gồm: Trường Ngôn ngữ và Văn hóa; Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Trường Khoa học Nhân văn.

Đại diện nhà trường cho biết, việc thành lập các trường thuộc nằm trong lộ trình xây dựng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Việc hình thành 3 trường thuộc mới nhằm phát huy thế mạnh và nguồn lực học thuật của các đơn vị; tăng cường tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện hình thành các trung tâm học thuật có năng lực dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: HNUE.

Cụ thể, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa (có trụ sở tại Nhà V, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, số 136 Xuân Thủy, phường Cầu Giấy, Hà Nội) được định hướng tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch. Trường được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trường gồm các khoa: Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Khoa Việt Nam học. Cùng với các khoa chuyên môn, hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu được định hướng thành lập và phát triển theo điều kiện thực tế.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (có trụ sở tại Nhà A1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) được định hướng tiên phong trong đào tạo giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và các lĩnh vực liên quan. Trường cũng được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Trường gồm các khoa: Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trường Khoa học Nhân văn (có trụ sở tại tòa nhà B, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) với định hướng tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn. Trường cũng được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo. Trường này gồm Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Như vậy, đến nay, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã có 6 trường thuộc.

Trước đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã thành lập 3 trường thuộc khác gồm: Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ; Trường Khoa học Giáo dục; Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.