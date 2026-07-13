Theo đó, điểm sàn của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội từ điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh trình độ đại học năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 như sau:

- Các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học là 20 điểm; riêng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Thể chất là 19 điểm cho tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm, điểm xét tuyển có môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt tối thiểu 6 điểm.

- Các ngành/chương trình đào tạo khác là 16 điểm.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cũng công bố bảng quy đổi tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức năm 2026 như sau: