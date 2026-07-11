Cụ thể, điểm sàn của Học viện Tài chính và cách quy tắc quy đổi độ lệch điểm sàn và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh năm 2026 như sau:

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Tài chính đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội; 8 chương trình tại Hưng Yên và 4 chương trình tại TPHCM.

Mức học phí dự kiến của Học viện Tài chính với sinh viên chính quy năm học 2026-2027 như sau:

- Chương trình chuẩn: 25-35 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: 50-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 33-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

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