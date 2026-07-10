Cụ thể, điểm sàn của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tuyển tổng cộng 3.713 chỉ tiêu (trong đó 2.384 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên; 1.329 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm) bằng 9 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

 - Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT;

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT; 

- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM;  

 - Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2;

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao);

- Xét chuyển học sinh dự bị đại học;

 - Xét tuyển diện học sinh cử tuyển;

 - Xét tuyển lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài hiệp định.

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Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.

Hằng năm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 dành 7-8 tỷ đồng/năm học làm quỹ học bổng cho sinh viên, gồm:

- Học bổng khuyến khích học tập (xét, cấp cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ đạt kết quả từ Khá trở lên).

- Học bổng khác: Áp dụng xét, cấp cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc; sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; sinh viên là người dân tộc thiểu số, sinh viên khuyết tật… 

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