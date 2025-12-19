Phụ huynh cầm phiếu báo tiền trường rất ngạc nhiên

Từ năm học 2025-2026, học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước được miễn học phí theo chủ trương của Nhà nước. Chính sách này mang lại niềm vui lớn cho hàng triệu gia đình, đặc biệt là những hộ có thu nhập trung bình và thấp, khi gánh nặng học phí được giảm đáng kể.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù học phí được miễn, nhưng tại không ít trường học, tổng tiền trường mà phụ huynh phải đóng mỗi tháng vẫn không giảm nhiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các khoản thu cho hoạt động giáo dục liên kết, các chương trình kỹ năng, ngoại khóa, tăng cường… được tổ chức tại trường. Nhiều phụ huynh cho rằng các khoản thu này chưa thực sự “tự nguyện đúng nghĩa”, gây áp lực tài chính không nhỏ cho gia đình.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông.

Trong bối cảnh đó, Trường THCS Nguyễn Văn Luông nổi lên như một mô hình khác biệt. Tại đây, các khoản thu được tiết giảm tối đa, các chương trình liên kết được tổ chức trên tinh thần tự nguyện thực sự và học sinh hoàn toàn có quyền không tham gia mà không chịu bất kỳ áp lực nào.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho biết, sau giai đoạn dịch Covid-19, đời sống kinh tế của nhiều gia đình gặp khó khăn. Nhận thấy điều đó, ông đã cùng hội đồng sư phạm nhà trường bàn bạc, thống nhất chủ trương giảm bớt các hoạt động giảng dạy liên kết nhằm san sẻ gánh nặng chi phí cho phụ huynh.

“Nhà trường vẫn duy trì một số lớp như tin học quốc tế hay một vài chương trình khác, nhưng tất cả đều trên tinh thần tự nguyện. Học sinh không tham gia thì không phải đóng tiền. Có những em mỗi tháng chỉ đóng 10.000 đồng tiền nước uống nếu không học bán trú”, ông Cường chia sẻ.

Theo ông Cường, đối với học sinh có nhu cầu bán trú, mức thu dao động từ khoảng 1-1,3 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm tiền ăn và chi phí phục vụ, quản lý bán trú. Nhiều phụ huynh khi cầm phiếu báo tiền trường đã không giấu được sự ngạc nhiên vì số tiền phải đóng quá ít so với mặt bằng chung hiện nay.

Phiếu báo tiền trường có gì đặc biệt?

Theo danh mục các khoản thu trong tháng 12/2025 của Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phiếu báo tiền trường chỉ gồm 3 nhóm khoản thu rõ ràng, minh bạch.

Khoản thứ nhất là học phí, thuộc nhóm thu theo quy định. Do chính sách miễn học phí của Nhà nước, khoản này được ghi rõ là không thu.

Giấy báo thu của một học sinh lớp 7, tổng 1.210.000 đồng cho tháng 12/2025.

Khoản thứ hai là khoản thu cho các hoạt động giáo dục khác. Trong nhóm này, nhà trường chỉ có duy nhất một nội dung thu là tổ chức dạy học tăng cường ngoại ngữ và chỉ áp dụng đối với học sinh các lớp tăng cường tiếng Anh. Mức thu là 100.000 đồng/tháng. Học sinh không học lớp tăng cường thì không phải đóng.

Khoản thứ ba là khoản thu dịch vụ phục vụ cá nhân học sinh. Trong nhóm này có ba nội dung gồm: Phí tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú với mức 300.000 đồng/tháng; tiền suất ăn trưa bán trú (20 ngày) là 800.000 đồng; và tiền nước uống là 10.000 đồng/tháng.

Như vậy, tổng số tiền trường cao nhất mà một học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông phải đóng nếu tham gia đầy đủ các dịch vụ gồm học tăng cường tiếng Anh, bán trú và tiền nước uống là 1.210.000 đồng/tháng.

Giấy báo thu của một học sinh lớp 6, phải đóng 10.000 đồng cho tháng 12/2025.

Thực tế, tại trường có rất nhiều học sinh không đăng ký bán trú. Sau mỗi buổi học, các em về nhà nên không phải đóng tiền ăn trưa và phí phục vụ bán trú. Đồng thời, việc tham gia các chương trình liên kết hay tăng cường hoàn toàn dựa trên nhu cầu và sự lựa chọn của gia đình. Chính vì vậy, không ít học sinh chỉ phải đóng đúng 10.000 đồng tiền nước uống mỗi tháng.

Điển hình như trong giấy báo thu và thanh toán tháng 12 của học sinh V.N.Q.N.Y, lớp 6/1, tổng số tiền phải đóng chỉ là 10.000 đồng. Tương tự, học sinh V.N.Q.Y, lớp 6/9, chỉ phải đóng 110.000 đồng, bao gồm 100.000 đồng học tăng cường ngoại ngữ và 10.000 đồng tiền nước uống.

Trong khi đó, học sinh A.C.V, lớp 7/3, tham gia đầy đủ các dịch vụ bán trú và học tăng cường ngoại ngữ, nên tổng số tiền phải đóng trong tháng là 1.210.000 đồng, bao gồm 800.000 đồng tiền ăn trưa, 300.000 đồng phí phục vụ bán trú, 100.000 đồng học tăng cường ngoại ngữ và 10.000 đồng tiền nước uống.

Chia sẻ từ góc độ phụ huynh, anh Lê Cường, có con đang học lớp 8/14 tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho biết, hiện con anh học đầy đủ chương trình chính khóa và không đăng ký các chương trình liên kết. Mỗi tháng, gia đình anh đóng hơn 1,1 triệu đồng, chủ yếu là tiền ăn và phục vụ bán trú.

Giấy báo thu của một học sinh lớp 6, phải đóng 110.000 đồng cho tháng 12/2025.

“Chi phí này là vô cùng hợp lý đối với gia đình tôi. Thực sự tôi rất bất ngờ khi nhận phiếu báo tiền trường. Nhà trường có các lớp tăng cường nhưng hoàn toàn tự nguyện, con tôi không tham gia thì không phải đóng. Dù vậy, con vẫn được tham gia rất nhiều hoạt động chung do trường tổ chức”, anh Cường nói.

Câu chuyện tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho thấy, khi nhà trường đặt lợi ích của học sinh và phụ huynh lên hàng đầu, minh bạch các khoản thu và thực hiện đúng tinh thần tự nguyện, thì việc miễn học phí thực sự phát huy ý nghĩa. Đây cũng là mô hình đáng để nhiều cơ sở giáo dục công lập khác tham khảo trong việc cân đối thu - chi, giảm áp lực tài chính cho gia đình học sinh, đặc biệt trong bối cảnh đời sống kinh tế của nhiều người dân vẫn còn nhiều khó khăn.