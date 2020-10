16/12/2019

Hai trường mầm non tại địa phương khó khăn của Nghệ An và Hà Tĩnh vừa được khánh thành do Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tài trợ kinh phí xây dựng, với khoản tài trợ lên đến 7 tỷ đồng.