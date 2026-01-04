Chiều 4/1, theo ghi nhận của PV VietNamNet, hàng chục người lao động tập trung trước biệt thự của bà Hoàng Hường (SN 1987, tên thật Hoàng Thị Hường) trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm (Hà Nội), yêu cầu được thanh toán lương công ty còn nợ.

Trong số này, người bị nợ ít nhất hơn 10 triệu đồng, người nhiều lên tới hàng chục triệu đồng.

Chị Bùi Hằng, nhân viên bộ phận kinh doanh 2 của Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, cho biết chị làm việc tại công ty từ tháng 9/2024 cho đến khi bà Hoàng Hường bị bắt tạm giam. Chị cùng các nhân viên cũ đến nhà riêng của bà Hường để đề nghị chồng bà có trách nhiệm giải quyết, chi trả tiền lương cho người lao động.

Theo chị Hằng, hiện công ty còn nợ chị hơn 10 triệu đồng tiền lương. “Việc bà Hoàng Hường bị bắt là vấn đề cá nhân, còn tiền lương của người lao động thì công ty phải có trách nhiệm thanh toán”, chị Hằng bày tỏ.

Cùng cảnh ngộ, chị Hà Thị Thiều Trang, nhân viên chăm sóc khách hàng, cho biết mức lương trung bình tháng của chị từ 12–15 triệu đồng; công ty đang nợ chị khoảng 28 triệu đồng tiền lương.

Vừa mất việc làm lại bị nợ lương, nên cuộc sống của chị và gia đình gặp nhiều khó khăn. “Tôi chỉ mong công ty sớm có câu trả lời rõ ràng để còn trang trải cuộc sống và lo Tết cho gia đình”, chị Trang chia sẻ.

Hàng chục người lao động đến trước biệt thự của bà Hoàng Hường để đòi lương.

Chị Trần Thị Hoa (53 tuổi), cũng là nhân viên chăm sóc khách hàng, cho biết đến nay chị vẫn chưa tìm được việc mới, lại bị nợ lương nên cuộc sống rất chật vật. Không còn cách nào khác, chị đành tìm đến nhà riêng bà Hường để đòi lại số tiền do công sức mình làm ra.

Phần lớn người lao động tại đây đều mong muốn đại diện công ty đưa ra thời hạn cụ thể về việc chi trả tiền lương. Một số người cho biết họ ở quê xa, phải bắt xe lên Hà Nội để đòi lương.

Điều khiến họ bức xúc là khi người lao động đến đòi quyền lợi chính đáng, không có bất kỳ đại diện lãnh đạo công ty nào ra tiếp xúc, giải quyết. Thay vào đó, công ty lại cho nhân viên ra "lời qua tiếng lại", gây ức chế.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đến nay, việc tiến hành đòi lương diễn ra bình thường, chưa có dấu hiệu gây rối hay phá phách.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, đề nghị mọi người giữ trật tự, không có hành vi kích động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can cùng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021-6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế GTGT doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Ngày 15/12/2025, đại diện C01 cho biết, đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác như buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả. Đồng thời, C01 đang cho giám định các sản phẩm trong hệ sinh thái Hoàng Hường.