Ngày 2/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Hùng (SN 2001, trú tại xã Hồng Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định xuất cảnh”.

Trước đó, Hùng từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của pháp luật”.

Sau khi bị xử phạt, Hùng đã tự nguyện viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, người này nhiều lần tìm cách sang Campuchia trái phép.

Vũ Văn Hùng bị khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định xuất cảnh”. Ảnh: KL

Ngày 4/8, Hùng tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Ngày hôm sau, Hùng bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, kiểm tra và bắt giữ do không có giấy tờ hợp pháp.

Đến trưa 21/8, lực lượng chức năng Campuchia phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia bàn giao 47 công dân Việt Nam, trong đó có Hùng, về nước qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (tỉnh An Giang).

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục làm rõ.