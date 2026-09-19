Ngày mai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao sẽ lên đường tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Mỹ.

Trả lời báo chí, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc nhìn nhận việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp quốc.

Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 79, tháng 9/2024. Ảnh: TTXVN

Đại sứ cho biết, tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, dự kiến nhấn mạnh thông điệp về củng cố lòng tin và cùng chung tay hành động để những chuyển dịch lớn của thế giới mở ra thêm cơ hội cho hòa bình, hợp tác và phát triển, hướng tới một trật tự quốc tế công bằng và nhân văn hơn.

Đây là thông điệp từ một dân tộc đã trải qua hàng thập kỷ chiến tranh, chia cắt, bao vây, cấm vận, nên thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và tự chủ. Đây cũng là thông điệp của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng tới các mục tiêu chiến lược năm 2030 và 2045, Việt Nam đang nỗ lực phát huy những động lực mới từ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đề cao, quan tâm đầu tư vào con người, văn hóa, công bằng xã hội và sự hài hòa với môi trường.

Theo Đại sứ Đỗ Hùng Việt, những ưu tiên này phù hợp với chương trình nghị sự lớn của Liên Hợp quốc, mở ra nhiều dư địa để Việt Nam tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tranh thủ thêm tri thức, công nghệ, nguồn lực phục vụ phát triển.

Ở chiều ngược lại, với thế và lực mới, Việt Nam cũng mong muốn đóng góp ngày càng chủ động và thực chất hơn cho công việc chung của Liên Hợp quốc.

Đại sứ cho rằng nước ta không chỉ tranh thủ những cơ hội từ hợp tác quốc tế, mà còn sẵn sàng chia sẻ, đóng góp trách nhiệm chung, để mọi người dân, mọi dân tộc đều có thể thụ hưởng thành quả của hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đó là hình ảnh Việt Nam muốn tiếp tục khẳng định tại Liên Hợp quốc: một đất nước độc lập, tự chủ, yêu chuộng hòa bình, tự tin bước vào một giai đoạn phát triển mới, rộng mở với thế giới và sẵn sàng đồng hành, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp quốc António Guterres, tháng 10/2025. Ảnh: Phạm Hải

Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp quốc khóa 81 diễn ra trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động rất sâu sắc.

Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đó, nhu cầu về hợp tác quốc tế và vai trò của Liên Hợp quốc càng trở nên rõ nét.

Liên Hợp quốc vẫn là diễn đàn rộng lớn nhất để các nước duy trì đối thoại, tìm kiếm điểm đồng, xây dựng những khuôn khổ hợp tác và cùng hành động để xử lý các thách thức toàn cầu.

Thành tựu của Việt Nam trong các cơ chế đa phương

Với chủ đề “Khôi phục lòng tin, định hướng chuyển đổi: Một Liên Hợp quốc hành động hiệu quả vì tất cả mọi người”, Liên Hợp quốc muốn nhấn mạnh vào việc khôi phục niềm tin, vào chủ nghĩa đa phương và vào khả năng các quốc gia duy trì đối thoại, hợp tác, tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau giải quyết những vấn đề chung.

Điều này càng có ý nghĩa khi Liên Hợp quốc cũng đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Sáng kiến UN80 tiếp tục được triển khai, hướng đến một hệ thống Liên Hợp quốc tinh gọn, gắn kết và hiệu quả hơn.

Các chiến sĩ Công binh Việt Nam thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc khánh thành các công trình giao thông trọng điểm ở Abyei (châu Phi). Ảnh: Đội Công binh

Cùng với đó, tiến trình lựa chọn Tổng Thư ký thứ 10 đang bước vào giai đoạn quyết định, chuẩn bị cho sự chuyển giao lãnh đạo và định hướng của tổ chức.

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu hơn và đóng góp thực chất hơn vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Việt Nam được tín nhiệm đảm nhận những trọng trách lớn hơn, đồng thời chủ động đề xuất sáng kiến, đóng góp vào việc xây dựng các khuôn khổ, chuẩn mực chung.

Việt Nam đã đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng và đã tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền, lần đầu tiên có một chuyên gia Việt Nam (PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh) được bầu làm Thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS), đều với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh (áo xanh) cùng đoàn Việt Nam tại phiên bầu cử thẩm phán Tòa án Luật Biển quốc tế (ITLOS), tháng 6/2026. Ảnh: BNG

Năm 2026, Việt Nam cũng lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Mới đây nhất, Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết xác định giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, với 103 quốc gia đồng bảo trợ. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và cùng nhóm nòng cốt thúc đẩy, vận động trong gần 1 năm tại các diễn đàn đa phương.