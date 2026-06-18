Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và kỹ năng chăm sóc sức khỏe

Trao đổi tại hội nghị tổng kết dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026 được tổ chức ngày 18/6, Tiến sĩ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên luôn là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm, trong đó việc cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe có vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.

Tiến sĩ Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026.

Thực tế, nhiều chương trình, đề án và dự án về chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên đã được ban hành và tổ chức triển khai trong giai đoạn vừa qua.

Trong đó, dự án Sức khỏe thanh thiếu niên Việt Nam được Bộ GD&ĐT ban hành tại Quyết định 1895 ngày 30/6/2023 là một dự án do AstraZeneca viện trợ không hoàn lại thông qua tổ chức Plan International Việt Nam để triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025.

Được triển khai tại 26 trường phổ thông và 3 trường đại học trên địa bàn Hà Nội, dự án hướng tới giúp học sinh, sinh viên từ 10-24 tuổi tiếp cận tốt hơn các thông tin, kiến thức về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, đồng thời thúc đẩy xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

“Đây là một dự án đổi mới và sáng tạo với nhiều hoạt động can thiệp tại trường học, vừa nâng cao kiến thức, năng lực cho học sinh, sinh viên về dự phòng bệnh không lây nhiễm, vừa cung cấp thông tin cho cha mẹ học sinh, giáo viên để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hành các hành vi sức khỏe lành mạnh, an toàn”, Tiến sĩ Hoàng Đức Minh thông tin.

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia Plan International Việt Nam cho biết, dự án đã trao quyền để thanh thiếu niên, đặc biệt là các em gái có thể tự tin lựa chọn và định hình tương lai của mình.

Đại diện đơn vị triển khai dự án, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc quốc gia Plan International Việt Nam chia sẻ: Sau 3 năm triển khai, dự án đã giúp hơn 61.000 thanh thiếu niên nâng cao kiến thức và kỹ năng về sức khỏe; gần 1,2 triệu người được tiếp cận các thông tin truyền thông về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm; đồng thời tăng cường năng lực cho giáo viên, phụ huynh và nhân viên y tế học đường.

Theo đại diện Plan International Việt Nam, việc mở rộng tiếp cận thông tin và kiến thức sức khỏe đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của học sinh, sinh viên. Tỷ lệ thực hành dinh dưỡng lành mạnh được cải thiện, nhận thức về vận động thể chất, phòng chống thuốc lá và lạm dụng rượu bia được nâng cao; nhiều mô hình trường học thân thiện với sức khỏe đang dần được nhân rộng.

“Nhưng có lẽ, tác động lớn nhất của dự án không nằm ở con số, mà nằm ở sự thay đổi vai trò của chính các em thanh thiếu niên. Từ chỗ là người thụ hưởng, các em đã trở thành người kiến tạo thay đổi, người dẫn dắt truyền thông, người lên tiếng cho sức khỏe của chính mình và cộng đồng

Những câu lạc bộ, mạng lưới tuyên truyền viên, và các sáng kiến do chính các em khởi xướng đã và đang truyền cảm hứng mạnh mẽ - không chỉ trong nhà trường, mà còn lan tỏa ra gia đình và xã hội”, bà Lê Quỳnh Lan nhận xét.

Từ tiếp cận thông tin đến thay đổi hành vi sức khỏe

Đánh giá về thành công của dự án, Tiến sĩ Hoàng Đức Minh cho rằng: Để có được những kết quả tích cực về sự thay đổi trong nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT ghi nhận sự vào cuộc và đồng hành tích cực, trách nhiệm của Plan International Việt Nam trong suốt quá trình triển khai dự án, sự chỉ đạo kịp thời của Ban điều hành dự án và sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy, cô giáo ở 29 trường tại Hà Nội tham gia dự án.

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhận xét: Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi sức khỏe của thanh thiếu niên, xây dựng mô hình y tế trường học thân thiện.

Nhận định quá trình triển khai dự án là hành trình hợp tác đa bên đầy ý vì mục tiêu chung là xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh hơn, chủ động hơn và bền vững hơn, ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam nhấn mạnh: Quan trọng hơn cả những con số, dự án đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi sức khỏe của thanh thiếu niên, xây dựng mô hình y tế trường học thân thiện.

Dự án cũng đã đóng góp những bằng chứng thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng Chương trình Sức khỏe học đường tại Việt Nam. Đây chính là những nền tảng cốt lõi để tạo ra tác động bền vững ở quy mô quốc gia.

Qua dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026, nhiều học sinh, sinh viên tại Hà Nội đã không chỉ là người thụ hưởng, mà còn là tác nhân tạo ra sự thay đổi về chăm sóc sức khỏe.

Cũng theo đại diện AstraZeneca Việt Nam, dự án được triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả ấn tượng kể trên là nhờ có sự chỉ đạo xuyên suốt, tầm nhìn chiến lược của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế; sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của Plan International Việt Nam, với vai trò điều phối và triển khai mang tính hệ thống; sự tham gia tích cực của các địa phương, nhà trường, thầy cô giáo, những người trực tiếp đưa chương trình vào cuộc sống.

“Và đặc biệt, các em học sinh, sinh viên - những người không chỉ là người thụ hưởng, mà còn là tác nhân tạo ra sự thay đổi. Chính sự hợp tác đa bên này đã tạo nên một mô hình tiêu biểu về đối tác công - tư - xã hội, mang lại giá trị thiết thực và lâu dài”, ông Atul Tandon bày tỏ.

Đồng quan điểm, đại diện Plan International Việt Nam khẳng định “Sự hợp tác đa bên chính là yếu tố quyết định để biến những ý tưởng thành kết quả, và kết quả thành tác động bền vững”; đồng thời cũng cam kết Plan International Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ GD&ĐT, AstraZeneca và các đối tác để mở rộng những sáng kiến hiệu quả, mang lại cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.