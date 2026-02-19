UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 25 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33 (ngày 21/4/2025) về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó, UBND Thành phố sửa đổi khoản 2 Điều 4 của Quyết định số 33, quy định về trách nhiệm của UBND các xã, phường.

Theo quy định mới, với nhà chung cư không thuộc tài sản công, UBND cấp xã sẽ trực tiếp thực hiện việc giải quyết các tranh chấp về kinh phí quản lý, bàn giao, quản lý và sử dụng phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định của Luật Nhà ở.

Các dự án chung cư tại phường Định Công, Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Với dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công, UBND cấp xã được giao chủ trì kiểm tra hoạt động của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành và ban quản trị trong quản lý tài chính; đồng thời giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động trong tòa nhà. Cấp xã cũng có trách nhiệm kiểm tra tình hình báo cáo về quản lý tài chính dịch vụ quản lý vận hành, cũng như quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, tranh chấp trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư thuộc tài sản công, chính quyền cấp xã phải tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng để chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan thuế, trình UBND TP xem xét.

Trước đây, công tác quản lý vận hành nhà chung cư chủ yếu do cấp quận, huyện và Sở Xây dựng đảm nhiệm. Từ 1/7/2025 khi mô hình chính quyền hai cấp có hiệu lực, theo Thông tư 09/2025, sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2023, UBND cấp xã được giao thêm trách nhiệm quản lý, theo dõi và kiểm tra chung cư trên địa bàn.

Bên cạnh việc điều chỉnh trách nhiệm của UBND cấp xã, UBND TP Hà Nội cũng ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Mức giá này giữ nguyên so với hiện hành.

Loại nhà chung cư Giá tối thiểu (đồng/m2/tháng) Giá tối đa (đồng/m2/tháng) Nhà chung cư không có thang máy 700 5.000 Nhà chung cư có thang máy 1.200 16.500

Cụ thể, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 700 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 5.000 đồng/m2/tháng. Nhà chung cư có thang máy giá tối thiểu là 1.200 đồng/m2/tháng, giá tối đa là 16.500 đồng/m2/tháng.

Khung giá trên chưa bao gồm bảo hiểm cháy nổ; thù lao của các thành viên ban quản trị; các khoản thu từ kinh doanh dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, truyền hình cáp, internet hoặc các dịch vụ cao cấp khác.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/2.