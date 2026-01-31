Ung thư đại tràng hiện là một trong những loại ung thư phổ biến nhất, chỉ đứng sau ung thư phổi. Đáng lưu ý, bệnh không chỉ gặp ở người lớn tuổi mà xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm người trẻ, trong đó không ít trường hợp phát hiện muộn do chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm.

Bác sĩ chuyên khoa gan mật - tiêu hóa Ngô Văn Kiệt (Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ một trường hợp khiến ông không khỏi tiếc nuối: nam bệnh nhân 30 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu, không có tiền sử gia đình mắc ung thư nhưng vẫn bị chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 4 và chỉ sống thêm vài tháng.

Theo bác sĩ Ngô, bệnh nhân cho biết trong suốt 3-4 năm, anh thường xuyên gặp tình trạng đi ngoài ra máu nhưng nghĩ bị trĩ. Sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng, bệnh nhân tự mua thuốc về bôi và không đi khám.

Ung thư đôi khi chỉ bộc lộ triệu chứng rất nhỏ. Ảnh minh họa: Gastrohealthpartners

Không hút thuốc, không uống rượu vẫn mắc ung thư

Dù cơ thể đã có những biểu hiện bất thường kéo dài, bệnh nhân vẫn khá chủ quan, cho rằng mình còn trẻ, không có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc hay uống rượu thì khả năng mắc bệnh nặng là thấp. Chỉ đến khi tình trạng trở nên rõ rệt hơn và đau bụng bên trái, bệnh nhân mới quyết định đi khám.

Quá trình nội soi ghi nhận lòng đại tràng bị thu hẹp bất thường, gây tắc nghẽn nghiêm trọng. Khi bệnh nhân trực tiếp nhìn thấy hình ảnh này trên màn hình, tâm trạng trở nên nặng nề.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng

Sau nội soi, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính và làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả xác định anh mắc ung thư đại tràng, tế bào ung thư đã di căn sang gan, bệnh được xếp ở giai đoạn 4. Dù đã được điều trị, bệnh nhân qua đời chỉ vài tháng sau đó.

Theo China Times, ung thư đại tràng ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường. Tuy nhiên, nếu các biểu hiện bất thường kéo dài trên hai tuần, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng bao gồm: đi ngoài ra máu; thói quen đại tiện thay đổi như lúc tiêu chảy, lúc táo bón; phân nhỏ hoặc mỏng hơn bình thường; sụt cân không rõ nguyên nhân; thiếu máu; hoặc sờ thấy khối bất thường trong ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, việc phát hiện sớm đóng vai trò quan trọng trong điều trị ung thư đại tràng. Ngay cả người trẻ tuổi, không có tiền sử gia đình hay yếu tố nguy cơ rõ ràng, cũng không nên chủ quan trước những thay đổi bất thường của cơ thể.