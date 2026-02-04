Ngày 4/2, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper), lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào dịp giáp Tết Nguyên đán để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ảnh minh họa

Cụ thể, mới đây, chị N.T.V. (ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, tự xưng là nhân viên giao hàng và thông báo chị đang có đơn hàng giao đến cần thanh toán.

Do giá trị thanh toán chỉ 3.000 đồng nên chị V. chủ quan. Sau đó, một đối tượng khác tiếp tục gọi điện, thông báo rằng “nhân viên mới” nhầm lẫn, chị cần liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ nhận đơn hàng.

Các đối tượng đã hướng dẫn chị V. chia sẻ màn hình điện thoại, sử dụng camera trước và sau, đồng thời yêu cầu tất toán tài khoản ngân hàng, chuyển tiền đến các tài khoản do chúng cung cấp.

Sau khi liên tục thực hiện theo các yêu cầu của các đối tượng, chị V. bị mất gần 1,3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát đều có website và ứng dụng để tra cứu thông tin mã vận đơn.

Người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi đến để tránh mắc bẫy lừa đảo; không chuyển khoản khi chưa trực tiếp nhận hàng đã đặt và cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền.

Khi gặp các trường hợp nghi ngờ hoặc bị lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, được hỗ trợ kịp thời.