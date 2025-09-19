Theo nghiên cứu “Khai phá Tiềm năng AI của Việt Nam” do Amazon Web Services (AWS) công bố, tính đến năm 2024 đã có gần 170.000 doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chiếm khoảng 18% tổng số doanh nghiệp cả nước, tăng từ mức 13% của năm trước.

Điểm đáng chú ý là sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp: 55% startup đã ứng dụng AI, trong đó 35% đang phát triển sản phẩm hoàn toàn mới dựa trên nền tảng này. Ngược lại, chỉ 41% doanh nghiệp lớn đã triển khai AI và tỷ lệ xây dựng sản phẩm mới chỉ đạt 11%.

Theo ông Nick Bonstow, Giám đốc Strand Partners - đơn vị thực hiện khảo sát, điều này tạo nên “một mô hình kinh tế AI hai tầng”, khi startup tận dụng được sự linh hoạt và đổi mới, trong khi doanh nghiệp lớn vẫn chậm hơn về tốc độ và chiều sâu ứng dụng.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, chia sẻ tại họp báo sự kiện Cloud Day Vietnam 2025 chiều 18/9 tại Hà Nội. Ảnh: AWS

Gamota: 12 năm phát triển, 35 triệu người chơi

Gamota là một trong những nhà phát hành game di động lớn nhất Việt Nam, với hơn 160 trò chơi được phát hành trong 12 năm hoạt động.

Công ty hiện phục vụ hơn 35 triệu người chơi, cung cấp đầy đủ dịch vụ từ marketing, bản địa hóa, vận hành đến thanh toán.

Khi thị trường mở rộng ra ngoài Việt Nam và phục vụ nhiều múi giờ, áp lực duy trì chất lượng hỗ trợ khách hàng ngày càng lớn.

Để giải quyết, Gamota hợp tác với đối tác AWS eCloudvalley, phát triển chatbot ECVBot trên nền Amazon Bedrock.

Ông Dương Thế Vinh, Giám đốc công nghệ, chia sẻ, chatbot này sử dụng GenAI để tự động xử lý yêu cầu hỗ trợ, phản hồi đa ngôn ngữ 24/7 và giảm tải các công việc lặp lại cho nhân viên.

Chẳng hạn, nhân viên chăm sóc khách hàng dù không biết tiếng Thái cũng có thể phục vụ những khách hàng người Thái Lan.

Thực tế vận hành cho thấy, khối lượng công việc của nhân viên giảm 50%, 90% câu hỏi của người chơi được phản hồi trong vài phút, và thời gian tổng hợp thông tin khách hàng rút ngắn xuống dưới 30 giây.

Qua đó, nhân viên có thể tập trung vào các truy vấn cần được cá nhân hóa hơn. Công nghệ này cũng mở ra khả năng phân tích hành vi người chơi, cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu chiến dịch marketing trong tương lai.

Katalon: Nền tảng kiểm thử phục vụ 80 quốc gia

Khởi nguồn từ Việt Nam, Katalon đã mở rộng hoạt động sang Mỹ và Ấn Độ, hiện có hơn 350 kỹ sư và phục vụ 30.000 đội ngũ kiểm thử phần mềm tại hơn 80 quốc gia.

Công ty phát triển Katalon Platform – nền tảng kiểm thử kết hợp cả tự động hóa bằng AI và thủ công – cùng trợ lý AI Katalon Scout.

Trên nền tảng dịch vụ AWS, đặc biệt là Amazon Nova Act và Amazon Bedrock AgentCore, Katalon Scout cho phép mô tả yêu cầu kiểm thử bằng ngôn ngữ tự nhiên, tự động tạo và chạy kịch bản.

Theo thử nghiệm nội bộ, giải pháp này giúp doanh nghiệp rút ngắn tới 60% thời gian kiểm thử, đồng thời tăng độ bao phủ và độ chính xác của các kịch bản.

Ông Trần Kiến Uy, Tổng giám đốc Katalon, nhận định: “AI không chỉ thay đổi tốc độ, mà còn thay đổi cách phần mềm được viết. Nếu không đổi mới phương pháp kiểm thử, tốc độ sẽ trở thành rủi ro thay vì lợi thế”.

Gamota và Katalon cho thấy cách startup Việt có thể tận dụng dịch vụ AI tạo sinh để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một bên tập trung vào mở rộng hỗ trợ khách hàng game, một bên tối ưu quy trình kiểm thử phần mềm.

Điểm chung là cả hai đều đang sử dụng AI không chỉ để giải quyết nhu cầu nội địa mà còn để phục vụ hàng triệu khách hàng và đối tác quốc tế.

Đây cũng là minh chứng cho năng lực đổi mới mà Việt Nam có thể mang ra thế giới.

Hiện tại, AWS đang hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực như sáng kiến AI Ready cung cấp khóa học về AI và AI tạo sinh miễn phí.

Ông Eric Yeo, Tổng Giám đốc AWS Việt Nam, khẳng định để duy trì cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, Việt Nam cần có sự phối hợp giữa chính phủ và khu vực công để giải quyết các thách thức cụ thể.