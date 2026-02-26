Đông A vừa tổ chức buổi gặp gỡ và ký lưu niệm với họa sĩ Trần Đại Thắng nhân dịp ra mắt cuốn sách Tôi kể - Tất cả đều từ sách. Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc, những người làm nghề và giới yêu sách, đánh dấu lần đầu tiên Trần Đại Thắng - Giám đốc Đông A Books - cái tên gắn liền những ấn bản đặc biệt Sách S, kể lại câu chuyện đời mình bằng cả chữ viết và hình vẽ.

Tôi kể - Tất cả đều từ sách ghi lại hành trình nghề nghiệp và những lát cắt đời tư trước đây ít được nhắc tới. "Có thể nói, hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách", anh chia sẻ trong sách như một lời tự sự ngắn gọn nhưng bao hàm cả một hành trình dài.

Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua những quãng đời của một người làm sách: từ niềm mê đọc thuần túy thuở nhỏ đến những ngày tự tay vẽ bìa, mày mò kỹ thuật in ấn, tham gia phát hành và bán sách rồi theo đuổi các ấn bản đặc biệt. Tất cả được kể lại từ bên trong, bằng trải nghiệm của người trực tiếp dấn thân vào nghề.

Tác giả Trần Đại Thắng tại buổi gặp gỡ và ký lưu niệm sách.

Xuất thân từ môi trường mỹ thuật, Trần Đại Thắng mang vào lĩnh vực xuất bản một cái nhìn đậm chất tạo hình và thẩm mỹ. Anh không chỉ điều hành hay quản lý mà còn là một “người thợ” thực thụ, tỉ mỉ với từng lựa chọn về chất giấy, màu mực, kết cấu đóng cuốn. Với anh, làm sách không đơn thuần là sản xuất một ấn phẩm in mà là kiến tạo một tác phẩm hoàn chỉnh, nơi nội dung và hình thức phải song hành, nâng đỡ lẫn nhau.

Hành trình nghề nghiệp được tái hiện như một thước phim quay chậm. Mỗi giai đoạn trưởng thành không chỉ là sự tích lũy kỹ năng mà còn là quá trình định hình tư duy làm nghề. Đặc biệt, câu chuyện theo đuổi những ấn bản đặc biệt - thường được bạn đọc gọi là Sách S được kể lại từ góc nhìn của người trong cuộc. Đằng sau một cuốn sách đẹp là vô vàn quyết định khó khăn, sự kiên định với tiêu chuẩn thẩm mỹ và cả những đánh đổi thầm lặng về thời gian, công sức.

Qua những trang viết, độc giả hiểu rằng một ấn bản tinh tế không ra đời từ may mắn mà từ sự tận hiến bền bỉ. Mỗi cuốn sách là kết tinh của tâm huyết và lòng tự trọng nghề nghiệp mà người làm sách gửi gắm vào từng trang in.

Không dừng lại ở câu chuyện nghề nghiệp, Tôi kể - Tất cả đều từ sách còn mở rộng thành một bản hồi ức về gia đình và nguồn cội. Những miền đất từng in dấu chân gia đình tác giả như Lào, Thái Lan rồi phố núi Hòa Bình hiện lên với sắc màu hoài niệm. Đó không chỉ là địa danh địa lý mà là không gian ký ức chứa đựng lịch sử một gia đình đi qua thế kỷ XX nhiều biến động.

Các lớp ký ức nối tiếp, đan xen, góp phần hình thành nền tảng văn hóa và nhân sinh quan của người viết. Kỷ niệm về tuổi thơ, tuổi trẻ, bạn bè được kể bằng giọng trầm tĩnh, tiết chế nhưng giàu cảm xúc. Chính từ miền ký ức ấy, con đường làm sách của Trần Đại Thắng không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà trở thành một lựa chọn văn hóa và tình cảm.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn là tập hợp những chân dung trong thế giới sách. Trần Đại Thắng dùng chữ nghĩa như cây cọ, khắc họa các họa sĩ thiết kế bìa, nhà văn, biên tập viên, người buôn sách cũ, nhà sưu tầm và người chơi sách - những nhân vật đã đi qua cuộc đời và sự nghiệp của anh. Mỗi chân dung là một mảnh ghép góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về đời sống xuất bản.

Qua những câu chuyện ấy, độc giả nhận ra làm sách không chỉ là công việc mà là một nghiệp đòi hỏi tình yêu, sự nhẫn nại và ý thức gìn giữ giá trị văn hóa đọc. Hình ảnh và chữ nghĩa trong Tôi kể - Tất cả đều từ sách song hành cùng nhau, bởi chính tác giả đảm nhiệm phần minh họa. Những nét vẽ không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm thị giác mà còn tạo nên dòng hồi ức liền mạch giữa chữ và họa.

Sự ra đời của cuốn sách không chỉ đánh dấu một cột mốc cá nhân của Trần Đại Thắng mà còn là lời tri ân dành cho thế giới của những trang giấy. Với những ai yêu sách và muốn hiểu thêm nhịp đập phía sau các ấn bản được chăm chút kỹ lưỡng, Tôi kể - Tất cả đều từ sách mở ra một cánh cửa bước vào hành trình của chữ và hình - nơi mọi khởi đầu, như tác giả khẳng định, đều bắt nguồn từ sách.