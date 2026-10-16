Hai trưởng buôn người Kinh ở xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) đều sử dụng thành thạo tiếng Mnông như tiếng mẹ đẻ. Nhờ đó cả hai luôn nhận được sự yêu quý, tin tưởng của bà con buôn làng và cấp trên.

XEM VIDEO. Anh Nguyễn Văn Hà - Trưởng buôn Ea Mar nói tiếng Mnông khi đi khảo sát hộ nghèo

Học tiếng Mnông để cưới vợ

Năm 2001, anh Đoàn Đại Dương (SN 1982) từ Hải Phòng vào vùng biên giới xã Buôn Đôn làm công nhân xây dựng. Thời gian này anh quen một cô gái người Mnông tại địa phương.

Khi đến nhà bạn gái chơi, nhận thấy bà ngoại không biết nói tiếng Kinh nên anh quyết định học tiếng Mnông để thuận tiện giao tiếp và hòa đồng cùng mọi người. Thời gian đầu, anh chú ý quan sát cử chỉ, lắng nghe cách giao tiếp của mọi người trong gia đình bạn gái.

Nhờ kiên trì, khoảng 3 tháng sau, anh bắt đầu nói được những câu giao tiếp đời thường. Đến tháng thứ 6, anh đã nghe và nói thành thạo ngôn ngữ này.

Cuối năm 2003, sau thời gian tìm hiểu, anh quyết định kết hôn và lập nghiệp tại buôn Ea Rông B, xã Buôn Đôn. Sau khi lập gia đình anh tích cực tham gia các phong trào trong buôn làng. Đến năm 2021 anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng buôn Ea Rông B.

Anh Đoàn Đại Dương học tiếng Mnông trước khi cưới vợ. Ảnh: Hải Dương

Anh Dương chia sẻ, ngoài nói tiếng Mnông thành thạo anh còn nghe và hiểu được tiếng Lào và tiếng Ê Đê. Tuy nhiên, do người dân trên địa bàn chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Kinh và tiếng Mnông nên việc nói thạo tiếng đồng bào tại chỗ đã trở thành lợi thế lớn giúp anh thuận lợi trong công việc. Ngoài ra, nhờ thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước bằng cả hai ngôn ngữ nên anh rất được bà con quý mến.

Trong công tác rà soát hộ nghèo, một số hộ có thắc mắc nhưng ngại nêu ý kiến. Nắm bắt được tâm tư đó, anh chủ động đến tận nhà giải thích rõ quy định để bà con hiểu và sau đó đều đồng thuận. Với những trường hợp lấn chiếm đất đai do chưa nắm rõ pháp luật, anh cũng kiên trì vận động, giúp người dân chấp hành nghiêm túc, không để phát sinh sự việc phức tạp.

"Bà con trong buôn xem tôi như người nhà. Mỗi lần xuống thăm các hộ khó khăn, neo đơn, mọi người đều rất vui mừng tiếp đón. Vợ tôi cũng làm công tác trong buôn nên rất cảm thông với công việc bận rộn của chồng. Thời gian tới nếu tiếp tục được tín nhiệm, tôi sẽ nỗ lực để góp sức mình vào sự phát triển của địa phương", anh Dương cho hay.

Giỏi tiếng Mnông nhờ sự "trợ giúp" của vợ

Năm 2016, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1992, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn cũ) quen biết và kết hôn với một cô gái người Mnông ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn rồi về định cư tại nhà bố mẹ vợ.

Để hòa đồng với mọi người và hiểu hơn về phong tục tập quán của gia đình, họ hàng bên vợ, anh quyết tâm học tiếng Mnông. Nhờ sự hỗ trợ từ người vợ biết nói tiếng Kinh, anh tận dụng mọi thời gian để trau dồi. Ngay cả trong bữa cơm, anh cũng chú ý quan sát cử chỉ của vợ để học thêm từ mới. Chỉ sau khoảng 1 năm, anh Hà đã nghe, nói và sử dụng thành thạo tiếng Mnông.

Anh Nguyễn Văn Hà (áo trắng) cùng cán bộ công an đi rà soát hộ nghèo. Ảnh: Hải Dương

Sau đó anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, đến năm 2021, anh Hà được bà con trong buôn tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng buôn Ea Mar.

Anh Hà cho biết, do địa bàn chủ yếu là người Mnông (chiếm khoảng 60% dân số) nên việc thông thuộc ngôn ngữ địa phương giúp ích cho anh rất nhiều trong xử lý công việc và giao tiếp hàng ngày.

Mỗi năm, khi triển khai các chương trình chính sách, khó tránh khỏi những ý kiến chưa đồng thuận do người dân chưa hiểu hết quy định. Những lúc như vậy, anh cùng Ban tự quản buôn đến từng nhà tuyên truyền, giải thích tường tận, giúp bà con thông suốt và an tâm.

"Sau 10 năm sinh sống trên địa bàn, tôi đã hiểu sâu về văn hóa và nói thuần thục tiếng Mnông như tiếng mẹ đẻ. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho tôi trong công tác cũng như tiếp xúc với bà con. Tôi cũng xem mảnh đất này là quê hương thứ hai và sẽ tiếp tục cống hiến nếu nhận được sự tín nhiệm của cấp trên cùng bà con nhân dân", anh Hà bộc bạch.

Anh Nguyễn Văn Hà (quần đen, đang chỉ tay) cùng thu hoạch dưa chạy lũ cho người dân trong buôn năm 2025. Ảnh: NVCC

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Cảnh Tùng - Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn đánh giá rất cao trách nhiệm trong công tác cũng như đạo đức, lối sống của 2 Trưởng buôn Ea Rông B và Ea Mar. Đặc biệt, việc cả 2 trưởng buôn nói thành thạo tiếng Mnông đã trở thành "sợi dây" kết nối bền chặt giữa chính quyền địa phương và bà con nhân dân.

Ông Tùng nhìn nhận, anh Hà và anh Dương đều là những người có uy tín với buôn làng, luôn trách nhiệm trong công việc, có thái độ cầu thị, ham học hỏi và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

"Tập thể lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã sẽ luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người có uy tín, trình độ và nhiệt huyết yên tâm công tác, cùng góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh", ông Tùng khẳng định.