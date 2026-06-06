Ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu một người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị cành cây chọc bị thương. Thay vì đến cơ sở y tế để được xử trí và tiêm phòng uốn ván, người bệnh đã tự điều trị tại nhà bằng cách đắp lá lên vùng tổn thương.

Sau một thời gian, vết thương xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau và lan rộng. Khi nhập viện, người bệnh đã có các biểu hiện điển hình của bệnh uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt, đồng thời nhiễm khuẩn nặng và nhiễm khuẩn huyết.

Mặc dù được các bác sĩ tích cực hồi sức, điều trị chuyên sâu và theo dõi sát, song do bệnh diễn biến quá nặng, người bệnh đã không qua khỏi.

Uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao, do ngoại độc tố của vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Loại vi khuẩn này thường tồn tại trong đất, cát bụi, phân gia súc, gia cầm, cống rãnh hoặc các dụng cụ không được tiệt trùng đúng cách.

Nơi bệnh nhân vào cấp cứu và tử vong sau đó. Ảnh: BVCC.

Khi cơ thể xuất hiện các vết thương hở, vết xây xước hoặc vết đâm xuyên da, vi khuẩn có thể xâm nhập và phát triển tại chỗ, sau đó tiết độc tố gây tổn thương hệ thần kinh. Bệnh có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 21 ngày, trung bình khoảng 10 ngày.

Các bác sĩ cho biết điều trị uốn ván là quá trình kéo dài, thường mất ít nhất vài tuần. Người bệnh phải được tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván nhằm trung hòa lượng độc tố còn lưu hành trong máu. Tuy nhiên, những độc tố đã gắn vào tế bào thần kinh không thể loại bỏ ngay mà cần thời gian để cơ thể tự đào thải và phục hồi chức năng.

Bên cạnh nguy cơ mắc uốn ván, việc tự ý đắp lá cây, thuốc nam hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi bị vật sắc nhọn đâm, chọc hoặc có vết thương hở cần nhanh chóng rửa sạch bằng nước sạch và dung dịch sát khuẩn phù hợp, đồng thời đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí và đánh giá chỉ định tiêm phòng uốn ván.

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