Chiều 28/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14. Buổi tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng tới 114 xã, phường, đặc khu của thành phố.

Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thủ tướng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng

Báo cáo với cử tri, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.

Cử tri Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính kiến nghị nhiều vấn đề đến Thủ tướng.

Thông thường kỳ họp thứ nhất của các khóa Quốc hội chỉ thực hiện công tác nhân sự, nhưng lần này đã có chương trình nghị sự linh hoạt, có độ mở cao, bổ sung và xử lý ngay các vấn đề cấp bách phát sinh, thực tiễn đặt ra.

Quốc hội đã thông qua hàng loạt quyết sách quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành các quy định của pháp luật với sự thống nhất cao.

Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá.

Trung ương đã yêu cầu các địa phương phải tổng rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò người đứng đầu, bí thư, chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trong tháo gỡ cho các dự án.

Kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế, trình Quốc hội ban hành ngay tại kỳ họp này. Trong tuần tới, Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời các vấn đề cử tri quan tâm.

Báo cáo với cử tri một số nét lớn về tình hình của đất nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, gắn với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực cấp cơ sở.

Trung ương quan tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Cả nước tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần năm 2026 là "năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Trung ương sẽ ưu tiên cao nhất cho Hải Phòng phát triển xứng tầm

Thủ tướng ghi nhận, trong quý 1, Hải Phòng vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao với GRDP tăng 11,21%, xuất khẩu đạt 12,1 tỷ USD; thu ngân sách nhà nước, đầu tư công và thu hút đầu tư là những điểm sáng; hạ tầng chiến lược, quy hoạch được đẩy mạnh, nhất là giao thông kết nối cảng biển, sân bay...

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng phải quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Chính phủ và là đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng khẳng định luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, cùng với tập thể Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước, trong đó có những mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng phát triển của thành phố Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời khẳng định sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới.

Nhấn mạnh một số vấn đề cử tri quan tâm, ông Lê Ngọc Châu cho biết, thành phố đang tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, với 1.816/2.182 thủ tục được cắt giảm từ 50% thời gian trở lên.

Đồng thời, Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc liên thông, tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống còn bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Đối với vấn đề vật liệu san lấp - một trong những “điểm nghẽn” lớn trong phát triển hạ tầng, thành phố đã chủ động rà soát nhu cầu khoảng 563 triệu m³ phục vụ hơn 1.100 dự án giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời quy hoạch 69 mỏ, triển khai cơ chế cấp phép linh hoạt, tổ chức đấu giá các mỏ vật liệu để bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường, đáp ứng yêu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Thủ tướng tặng quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố

Bí thư TP Hải Phòng khẳng định, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đồng thời kịp thời phản ánh, kiến nghị với Trung ương những vấn đề phát sinh, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.