Những tin đồn ban đầu về việc hãng khai tử bản Plus để nhường chỗ cho một mẫu Edge siêu mỏng đã không trở thành hiện thực, hoặc có lẽ Samsung đã đổi ý vào phút chót sau khi xem doanh số của Edge.

Dù thế nào, Galaxy S26 Plus vẫn sẽ xuất hiện, và các hình ảnh rò rỉ mới nhất đã cho thấy thiết kế gần như hoàn chỉnh của máy.

Hình ảnh rò rỉ mẫu Galaxy S26 Plus. Ảnh: OnLeaks and AndroidHeadlines

Thế nhưng, như thường lệ, mọi ánh nhìn lại dồn hết vào Galaxy S26 Ultra. Trong khi đó, Galaxy S26 Plus luôn mắc kẹt ở vị thế “đứa con giữa”: gần chạm đến đẳng cấp flagship thực thụ, nhưng mỗi năm lại bị bỏ rơi một hoặc hai nâng cấp quan trọng.

Năm nay, điều đó cần phải thay đổi. Đã đến lúc Samsung làm S26 Plus đúng nghĩa flagship.

S26 Plus cũng cần màn hình chống phản chiếu

Samsung dẫn đầu thế giới về công nghệ màn hình, cung cấp tấm nền cho hầu hết smartphone cao cấp. Thế nhưng hãng lại giữ riêng một cải tiến quan trọng cho Ultra: lớp phủ chống phản chiếu cao cấp, lần đầu xuất hiện trên S24 Ultra.

Trong bối cảnh smartphone ngày càng đạt độ sáng đỉnh cao, vấn đề quan trọng tiếp theo không còn là độ sáng, mà là khả năng nhìn ngoài trời, điều phụ thuộc rất nhiều vào độ phản chiếu bề mặt.

S25 Ultra có khả năng chống phản xạ ánh sáng đáng kinh ngạc. Ảnh: PhoneArena

Samsung hiểu điều đó, nhưng vẫn kiên quyết không mang lớp phủ chống chói này xuống S26 Plus. Lý do thầm lặng có lẽ là để đẩy người dùng về phía mẫu Ultra đắt đỏ hơn.

Nhưng S26 Plus cũng đâu phải smartphone rẻ, mức giá vẫn nằm trong nhóm flagship 1.000 USD.

Chỉ một nâng cấp nhỏ này thôi cũng đủ khiến nhiều người dùng iPhone hoặc Pixel suy nghĩ nghiêm túc về việc chuyển sang Galaxy.

Đã đến lúc có camera telephoto “đúng nghĩa”

Camera zoom kép của Ultra nhìn thì ấn tượng, nhưng trong thực tế nhiều khi hơi dư thừa.

Phần lớn người dùng hoàn toàn hài lòng với một camera telephoto duy nhất, kết hợp cắt cảm biến thông minh.

Hầu hết smartphone cao cấp từ Trung Quốc đều chọn hướng này: ống kính zoom 3X hoặc 4X đi kèm cảm biến lớn, có thể cho chất lượng gần như ngang với hệ thống zoom kép.

Galaxy S26 Plus vẫn dùng ống kính 3X duy nhất, nhưng cảm biến thì đã quá lỗi thời, lại nhỏ, khiến ảnh thiếu sáng có chất lượng kém thấy rõ.

S26 Plus có thể vẫn giữ ống kính 3X, nhưng tăng kích thước cảm biến, cải thiện khẩu độ, đồng thời bổ sung khả năng chụp macro telephoto.

Chỉ vài thay đổi như vậy cũng đủ đưa S26 Plus lên một tầm khác. Một camera telephoto tốt còn hữu ích hơn là “thừa thãi zoom” như trên Ultra.

Pin lớn hơn: Không thể trì hoãn thêm

S26 Ultra phải hy sinh dung lượng pin để chứa S Pen, điều đó ai cũng thấy. Nhưng nếu Samsung vẫn muốn giữ bút stylus trong thân máy Ultra, thì S26 Plus phải được ưu ái với viên pin lớn hơn.

Và người dùng không thể tiếp tục giả vờ rằng “tối ưu hóa” là đủ.

Điều người dùng cần là một viên pin lớn hơn, mật độ cao hơn, cho thời gian sử dụng dài bất kể họ dùng máy thế nào. Công nghệ pin silicon-carbon rõ ràng là hướng đi đúng, và Samsung cần mạnh dạn áp dụng.

Sạc Qi2: Chuẩn mới phải được phổ cập

Việc chuẩn Qi2 chậm được áp dụng thật sự gây khó chịu. Nhưng khi Pixel 10 đã hỗ trợ, hy vọng Samsung cũng sẽ theo kịp và mang Qi2 lên dòng Galaxy S26.

Nam châm căn chỉnh tự động không chỉ là trò màu mè. Đó là sự tiện lợi thực sự, đặt máy xuống là sạc luôn, đúng vị trí. Hơn nữa, nó còn tiện khi đặt máy trong xe hoặc khi di chuyển.

Chuẩn Qi2 cũng giúp Samsung dễ dàng tăng tốc độ sạc không dây, vốn đang lạc hậu ở mức 10–15W, trong khi nhiều hãng khác đã lên 25W. Khi nam châm giữ máy cố định, tốc độ cao sẽ ổn định và an toàn hơn.

Camera selfie cần được coi trọng

Hãy dừng việc xem thường camera trước. Selfie không chỉ cho mạng xã hội, nó còn dùng cho video call, họp trực tuyến, chụp nhanh khi đi đường, hoặc chụp nhóm.

Samsung vẫn giữ góc chụp quá hẹp, khiến selfie nhóm rất bất tiện. Trong khi đó, iPhone 17 đã chứng minh còn có nhiều hướng cải tiến mới, ví dụ như cảm biến vuông cho phép xoay ảnh mà không cần xoay máy. Đã đến lúc Samsung nên bắt kịp.

Hãy thêm nút chụp ảnh chuyên dụng

Nghe có thể gây tranh cãi, nhưng thật kỳ lạ khi smartphone được dùng để chụp ảnh hàng ngày lại không có nút chụp chuyên dụng, trong khi thứ đặc thù như bút S Pen lại luôn có chỗ riêng trong Ultra.

Sau vài năm dùng iPhone, việc bấm nút để mở camera và chụp khoảnh khắc bất chợt đã thành phản xạ tự nhiên của nhiều người dùng. Và sẽ rất nhiều fan Samsung thèm cảm giác đó trên các máy Android.

Không nhất thiết phải sao chép nút của Apple, nhưng ít nhất Samsung nên cung cấp một nút vật lý có thể lập trình. Nó mang lại trải nghiệm chụp ảnh nhanh, chính xác và “có chủ đích” hơn nhiều so với việc chạm vào màn hình.

Nếu Samsung thực sự muốn Galaxy S26 Plus trở thành một flagship đáng mua, thì đây chính là lúc hãng phải đầu tư nghiêm túc. Người dùng đã chờ quá lâu cho một phiên bản Plus thực sự xứng đáng.

(Theo PhoneArena, Macworld)