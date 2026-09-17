Theo tờ Independent, Tướng Dan Caine ngày 16/9 đã có bài phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Không gian và Không gian mạng. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng quân đội nước này không chỉ cần chuẩn bị cho việc tác chiến trên quỹ đạo Trái đất, mà còn phải chuẩn bị cho việc tác chiến xung quanh Mặt trăng.

"Quân đội Mỹ cần thích ứng để sẵn sàng chiến đấu, chịu đựng và giành chiến thắng từ đáy biển đến không gian xung quanh Mặt trăng", tướng Caine nhấn mạnh.

Theo truyền thông Mỹ, Lực lượng Không gian Mỹ là quân chủng mới nhất được Tổng thống Donald Trump thành lập vào năm 2019. Trung tướng Gregory Gagnon, người đứng đầu quân chủng này, cũng xác nhận việc Mỹ đang chuẩn bị cho kịch bản tác chiến trong không gian và cận Mặt trăng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine. Ảnh: NYT

"Khi nhân loại tiến sâu hơn vào không gian, thì nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ lợi ích của Mỹ. Lực lượng tình báo tiết lộ rằng các đối thủ tiềm tàng của chúng ta đang tìm cách mở rộng cuộc cạnh tranh vào không gian và Mỹ cần phản ứng trước diễn biến này", ông Gagnon cho biết.

Tại cùng hội nghị, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink khẳng định Washington đang có "các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo", nhưng không tiết lộ cụ thể. Hồi đầu tháng 9, Tổng thống Trump cũng thu hút sự chú ý lớn của dư luận khi tuyên bố "Mặt trăng là của nước Mỹ" trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Việc Mỹ tuyên bố đã triển khai vũ khí ngoài không gian đang vấp phải sự phản đối từ phía Nga và Trung Quốc. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng "không gian vũ trụ là nơi không nên có bất kỳ loại vũ khí nào", trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo động thái của Washington có thể dẫn tới một cuộc chay đua vũ trang mới.