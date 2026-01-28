Đài CNN ngày 27/1 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ về việc Washington đang coi việc thiết lập một chi nhánh CIA tại Venezuela là "ưu tiên hàng đầu".

"Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở đại sứ quán chính thức tại Caracas trong tương lai. Nhưng trong ngắn hạn, việc thiết lập một 'tiền đồn' của CIA là ưu tiên hàng đầu. Cơ sở này có thể giúp thiết lập các kênh liên lạc với tình báo Venezuela, trao đổi các thông tin mà các nhà ngoại giao không thể thảo luận", nguồn tin của CNN cho biết.

Cũng theo các quan chức Mỹ, các đặc vụ CIA sẽ giữ liên lạc với chính phủ của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez và các đảng đối lập ở Venezuela, qua đó phát hiện những bên thứ 3 có thể tạo ra nguy cơ.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: NYT

Giới quan sát nhận định, sau chiến dịch bắt giữ ông Maduro, Nhà Trắng sẽ phải dựa nhiều vào năng lực của CIA để định hình quá trình tái thiết ở Venezuela do những biến đổi chính trị ra và tình hình an ninh bất ổn vẫn đang xảy ra tại quốc gia này.

Theo CNN, Mỹ thường xuyên cử lãnh đạo CIA hoặc quan chức tình báo cấp cao đến gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế để thảo luận về những vấn đề nhạy cảm dựa trên thông tin tình báo đã thu thập được. Giám đốc CIA John Ratcliffe là quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt. Tại đây, ông Ratcliffe đã gặp gỡ Tổng thống lâm thời Rodriguez và các lãnh đạo quân đội Venezuela.

"Ông Ratcliffe đã nói với giới chức Caracas rằng Venezuela không thể tiếp tục đóng vai trò như 'nơi trú ẩn' cho các đối thủ của Washington. Ngoài ra, CIA có thể chia sẻ cho Venezuela thông tin tình báo của Mỹ về Trung Quốc, Nga và Iran", CNN cho biết.