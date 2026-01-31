Báo The Hill đưa tin, thông cáo của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ viết rằng giấy phép chung mới cho phép các doanh nghiệp của Mỹ được tiến hành những giao dịch như khai thác, xuất khẩu, tái xuất khẩu… có liên quan đến nguồn dầu mỏ xuất xứ từ Venezuela.

Một cơ sở dầu khí ở Venezuela. Ảnh: Al Jazeera

Tuy nhiên, một số lệnh trừng phạt đối với hoạt động sản xuất dầu của Venezuela vẫn giữ nguyên.

“Giấy phép chung này không cho phép những hình thức thanh toán không mang tính thương mại, hoán đổi nợ, thanh toán bằng vàng hoặc tiền kỹ thuật số… Giấy phép này không cho phép có bất kỳ giao dịch nào với cá nhân hoặc công ty của một số quốc gia như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên”, một phần thông cáo viết.

Chuyên gia Zack Hadzismajlovic trả lời phỏng vấn báo The Hill nhận định động thái Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt với dầu mỏ Venezuela “là lần đầu tiên trong hơn 6 năm qua, khiến cho việc khai thác các nguồn tài nguyên này đã trở nên khả thi”.

Ông Hadzismajlovic nói: “Điều này đang mở ra tiềm năng cho thị trường với tất cả các công ty dầu khí và năng lượng của Mỹ và tôi nghĩ rằng với sự gần gũi về địa lý cũng như thị trường, thì các công ty Mỹ có lẽ sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ tất cả những điều này. Venezuela cũng hưởng lợi vì dầu của họ có thể được bán với giá cao hơn”.