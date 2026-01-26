Theo hãng tin CNN, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez ngày 25/1 tuyên bố sẽ giải quyết bất đồng với Mỹ thông qua "phương thức ngoại giao Bolivar", đồng thời kêu gọi người dân trong nước đoàn kết.

"Đã có quá đủ mệnh lệnh từ Mỹ áp đặt lên các chính trị gia Venezuela. Hãy để chính trường Venezuela tự giải quyết những khác biệt và xung đột nội bộ của chúng tôi. Chúng tôi không cần thêm sự can thiệp từ bên ngoài", bà Rodriguez cho biết.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: NYT

Tổng thống lâm thời Venezuela cũng kêu gọi người dân thể hiện tinh thần đoàn kết để giải quyết các khác biệt. "Chúng ta không sợ hãi bởi điều gắn kết dân tộc là đảm bảo hòa bình và ổn định cho đất nước", bà Rodriguez nói.

Theo CNN, bà Rodriguez đang cố gắng duy trì trạng thái cân bằng mong manh, khi vừa phải giữ được sự ủng hộ của những người trung thành với ông Maduro trong nước, vừa phải tìm cách đáp ứng kỳ vọng của Nhà Trắng. Kể từ chiến dịch tấn công, bắt giữ nhà lãnh đạo Maduro, Mỹ đã liên tục gây sức ép với Venezuela trong vấn đề khai thác dầu mỏ.

Song song với những tuyên bố cứng rắn, bà Rodriguez cũng có những động thái mềm mỏng, tránh đối đầu trực diện với Washington. Trong ngày 25/1, chính quyền Venezuela đã phóng thích 104 tù nhân chính trị để xoa dịu Mỹ và tạo ra sự ổn định cần thiết trong quá trình chuyển giao.

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố của bà Rodriguez.