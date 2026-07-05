Tướng Nga Sergey Rudskoy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo RT, trong cuộc họp báo ngày 4/7, ông Rudskoy - Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố trong suốt nhiều tuần giao tranh ác liệt để giành giật thành phố chiến lược này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 13.500 binh sĩ, 14 xe tăng, 283 xe bọc thép, 1.400 ô tô, 200 khẩu pháo dã chiến và 8 hệ thống phóng rocket đa nòng.

Tướng Rudskoy mô tả Konstantinovka là một trung tâm công nghiệp và hậu cần quan trọng, là chìa khóa để đi vào thành trì cuối cùng còn lại của Ukraine ở Donbass, khu vực Kramatorsk - Slavyansk.

Ông Rudskoy cho biết thêm trước khi xung đột giữa Moscow và Kiev diễn ra vào tháng 2/2022, thành phố này có khoảng 78.000 dân và là trung tâm sản xuất thủy tinh, luyện kim quan trọng.

Vị tướng này lưu ý, Ukraine hiểu rõ giá trị chiến lược của Konstantinovka và đã bắt đầu xây dựng một hệ thống phòng thủ rộng lớn trong và xung quanh thành phố từ năm 2014. “Nhìn chung, Konstantinovka là khu vực được phòng thủ kiên cố và có nhiều lớp nhất trong vành đai phòng thủ của quân đội Ukraine".

Các công sự xung quanh thành phố bao gồm hai tuyến phòng thủ, với hơn 150km chiến hào và hào chống tăng cùng ba hàng chướng ngại vật nhân tạo và bãi mìn.

Bên trong Konstantinovka, quân đội Ukraine đã thiết lập hơn 80 khu vực chướng ngại vật và hơn 50 trung tâm phòng thủ kiên cố, đặt tại một ga xe lửa, một trường cao đẳng kỹ thuật, 12 tòa nhà trường học, 25 trường mẫu giáo và 10 nhà máy.

Thành phố này được 45 tiểu đoàn Ukraine bảo vệ. Lực lượng này, được trang bị nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả vũ khí hạng nặng.

Trong cuộc tấn công vào Konstantinovka, các đơn vị xung kích của Nga đã bao vây thành phố này từ hai bên sườn và giành quyền kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế chính. Theo ông Rudskoy, điều này đã cô lập hiệu quả lực lượng đồn trú của Ukraine trong thành phố,

Tướng Rudskoy kể, sau đó, quân đội Nga đã lợi dụng những khó khăn về tiếp tế và luân chuyển lực lượng mà quân Ukraine gặp phải để đẩy nhanh tiến độ tiến quân vào thành phố và “hoàn toàn kiểm soát Kostiantnovka”.

Quân đội Nga đang tiếp tục siết chặt khu vực Kramatorsk - Slavyansk từ nhiều phía. Đây là khu vực có dân cư cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở Donetsk.