Theo đài RT, Tổng thống Putin ngày 3/7 đã tới thị sát tiền tuyến và có cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga. Tại đây, lãnh đạo Điện Kremlin đã nghe báo cáo về những bước tiến của quân đội Nga ở Donetsk, bao gồm việc giành quyền kiểm soát khu định cư chiến lược Konstantinovka.

"Nga sẽ giành được thắng lợi. Tuy nhiên, các chỉ huy cần phải đưa ra những quyết định hợp lý để bảo đảm an toàn cho binh sĩ. Chúng ta sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ dân thường và đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng trọng yếu", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga nhận định các tuyên bố "khoa trương" của giới lãnh đạo Ukraine về các thành công trên tiền tuyến thực chất lại có lợi cho Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Hành động và phát ngôn của Kiev chỉ khiến chính họ và những nước hậu thuẫn rơi vào tình trạng mất phương hướng. Tất nhiên, họ sẽ cố gắng thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu dân sự để duy trì những thành công hão huyền đó. Nếu tình trạng này tiếp diễn, chúng ta sẽ buộc phải mở rộng vùng đệm an ninh ở Ukraine", ông Putin nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đưa ra cảnh báo gián tiếp đối với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà ông mô tả là bên "kích động xung đột", yêu cầu quân đội phân tích mức độ tham gia trực tiếp của các nước này trong hoạt động tác chiến. "Việc phân tích này là cần thiết để chúng ta có thể đưa ra những quyết định lớn trong tương lai", ông Putin nói.

Cuối cuộc họp, ông Putin đã nhắc đến việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk ở miền đông Ukraine. "Việc giải phóng Cộng hòa Nhân dân Luhansk đã được hoàn thành. Ngoài ra, chúng ta vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tiến công tại Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson", ông Putin cho hay.