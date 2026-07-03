Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 thông báo quân đội nước này đang gần kết thúc chiến dịch truy tìm và đẩy lui lực lượng đồn trú Ukraine tại Konstantinovka. Các cuộc giao tranh tại thành phố này đã leo thang trong những tuần gần đây.

Quân Nga tiến công vào thành phố Konstantinovka. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đài RT, binh lính Nga đã tiến vào Konstantinovka từ nhiều hướng, chia cắt thành phố làm đôi và làm rối loạn hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực. Moscow khẳng định Kiev đã từ bỏ các nỗ lực đưa quân tiếp viện tới Konstantinovka và từ chối các yêu cầu rút lui nhiều lần của quân đồn trú.

Phía Nga thống kê trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tới 80 binh sĩ trong thành phố, hơn 20 xe thiết giáp và phương tiện khác, 3 khẩu pháo cũng như 25 xe không người lái mặt đất. Ngoài ra, quân Nga đã phá hủy khoảng 27 điểm chỉ huy và kiểm soát máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Các hình ảnh do UAV quay và được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã tập kích, phá hủy nhiều xe không người lái mặt đất của Ukraine, vốn được sử dụng để vận chuyển đồ tiếp tế cho lực lượng bị bao vây. Video cũng cho thấy một nhóm binh sĩ Ukraine trú ẩn trong một nhà dân đã bị pháo kích.

Akhra Avidzba, chỉ huy lữ đoàn quốc tế “Pyatnashka” ủng hộ Moscow nói với hãng tin Vesti sau đó rằng thành phố Konstantinovka trên thực tế đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Ukraine thúc giục Mỹ cấp phép chế tạo tên lửa Patriot

Theo báo Pravda, sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Kiev hôm 2/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực từ người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa phòng không Patriot.

Ông Zelensky đã kêu gọi thành lập một cơ sở chế tạo Patriot ngay tại Ukraine. Nhà lãnh đạo này tiết lộ các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ về giấy phép sản xuất Patriot đã diễn ra trong một thời gian dài.

"Để bảo vệ tính mạng người dân một cách đáng tin cậy, chúng tôi cần tự sản xuất tên lửa phòng không", ông Zelensky nhấn mạnh trong thông điệp video tối 2/7.

Theo người đứng đầu Kiev, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 giữa tháng trước, ông đã thảo luận về việc xin giấy phép sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa và tên lửa chống đạn đạo. Trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh tại Pháp, các nhà lãnh đạo G7 bày tỏ sẵn sàng xem xét cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn trực tiếp trên lãnh thổ nước này.

Kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, các nước đồng minh đã cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, bao gồm cả hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất và hệ thống IRIS-T của Đức.