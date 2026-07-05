Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EPA

Hãng RT dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc điện đàm diễn ra vào ngày 4/7, khi Mỹ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập. Theo ông Ushakov, Tổng thống Putin đã đích thân chúc mừng ông Trump và người dân Mỹ nhân cột mốc này, sau khi gửi thông điệp chính thức tới Nhà Trắng một ngày trước đó.

Người đứng đầu nước Nga cũng thông báo cho Tổng thống Trump về tình hình thực địa ở Ukraine, tuyên bố rằng quân Nga đang tiến lên dọc toàn bộ đường ranh giới tiếp xúc và kiểm soát “hết khu định cư này đến khu định cư khác”.

Tổng thống Putin mô tả việc giành được Konstantinovka, một cứ điểm quan trọng của Ukraine, là một bước tiến quan trọng hướng tới việc thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Donetsk. Ông Ushakov cho biết Moscow kỳ vọng các khu vực kiên cố còn lại do lực lượng Kiev nắm giữ cũng sẽ rơi vào tay Nga.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin nhắc lại ưu tiên của Moscow về một giải pháp chính trị và ngoại giao, với điều kiện các lập trường cốt lõi của Nga được xem xét. Đồng thời, ông cáo buộc Kiev và những nước châu Âu ủng hộ Ukraine tìm cách kéo dài và leo thang xung đột.

Ông Trump một lần nữa khẳng định sẵn sàng giúp chấm dứt xung đột và tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Các đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải và sẵn sàng đến thăm Moscow “vào thời điểm thuận tiện”. Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về xung đột Ukraine trong bối cảnh ông Trump dự kiến ​​tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8 tháng 7.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về tình hình Iran, nơi đang diễn ra lễ tiễn biệt công khai cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei. Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng quá trình đàm phán dựa trên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ giúp đưa ra các giải pháp dài hạn, cùng có thể chấp nhận được đối với các vấn đề then chốt. Tổng thống Nga cũng tái khẳng định sự sẵn sàng của Moscow trong việc cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các nỗ lực nhằm giảm leo thang và ổn định khu vực.

Ông Trump cảm ơn Nga về điều mà ông mô tả là lập trường cân bằng và các đề xuất mang tính xây dựng

Chuyển sang vấn đề quan hệ song phương, hai tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc, bao gồm cả các vấn đề quân sự - chính trị và kinh tế. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến sự kiện sắp tới phóng phi hành đoàn Nga - Mỹ lên Trạm Vũ trụ Quốc tế từ sân bay vũ trụ Baikonur như một ví dụ mang tính biểu tượng về sự hợp tác giữa hai cường quốc.

Hai tổng thống cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ những trang sử chung giữa Nga và Mỹ. Ông Putin nhắc nhở ông Trump về đóng góp của Nga vào sự hình thành nhà nước Mỹ, trong khi cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh liên minh giữa Moscow và Washington trong Thế chiến II.

Hai tổng thống nhất trí giữ liên lạc và sẽ có cuộc điện đàm khác trong tương lai gần. Ông Putin cũng nhắc ông Trump rằng ông luôn được mời đến thăm Nga.

Theo trợ lý Điện Kremlin, Moscow giữ vai trò chủ động cuộc điện đàm trước đó vào ngày 14/6, nhân sinh nhật lần thứ 80 của ông Trump. Lần này, phía Washington đề xuất cuộc nói chuyện vào ngày Mỹ kỷ niệm 250 năm độc lập.