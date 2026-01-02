Theo báo Kyiv Independent, người đứng đầu HUR Kyrylo Budanov ngày 1/1 cho biết như trên và tuyên bố: "Trước hết, chúc mừng ông sống lại. Điều đó luôn là một niềm vui. Tôi rất vui vì số tiền dành cho việc thủ tiêu ông đã được sử dụng để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh của chúng ta". Ông Budanov đồng thời chúc mừng ông Kapustin và đội tình báo tham gia chiến dịch qua mặt Nga.

Giám đốc HUR Kyrylo Budanov cùng với chỉ huy RDK Denis Kapustin (bên trái) và một chỉ huy đeo mặt nạ của đơn vị đặc nhiệm Timur. Ảnh: Kyiv Independent

Cũng trong video, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Timur nói: "Phía chúng tôi đã nhận được khoản tiền thưởng của cơ quan tình báo Nga. Hiện tại, chỉ huy RDK đang có mặt trên lãnh thổ Ukraine và chuẩn bị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao".

Thông báo trên được đưa ra sau loạt báo cáo ngày 27/12 rằng ông Kapustin đã thiệt mạng trong một nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt ở vùng Zaporizhzhia. Sau đó, HUR tuyên bố báo cáo này là một phần của chiến dịch đặc biệt phức tạp nhằm đánh lừa các cơ quan tình báo Nga.

Phía Ukraine lưu ý, các cơ quan tình báo Nga đã treo thưởng 500.000USD cho việc trừ khử ông Kapustin.

Ông Kapustin tiết lộ sự vắng mặt tạm thời của ông không ảnh hưởng tới hoạt động của đơn vị và khẳng định sẵn sàng di chuyển tới khu vực tác chiến cũng như tiếp tục chỉ huy RDK.

RDK, quân đoàn do ông Kapustin lãnh đạo, đã thực hiện các cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào 2 vùng Belgorod và Kursk của Nga trong các năm 2023 và 2024, hoạt động cùng với các lực lượng Nga khác chống Kremlin, có liên hệ với lực lượng quốc phòng và an ninh của Ukraine như Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia.

Vụ việc của ông Kapustin là trường hợp thứ 2 liên quan tới các nhân vật ủng hộ Ukraine giả chết để gây bất lợi cho Nga. Tháng 5/2018, một nhà báo Nga nổi tiếng là Arkady Babchenko đã giả chết để hỗ trợ cơ quan an ninh Ukraine.

Nga hiện chưa bình luận gì về các tuyên bố HUR đưa ra.