U21 Việt Nam vừa phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 trước Argentina, sau 3 trận toàn thắng trước Indonesia, Serbia và Canada. Đây là kết quả sớm được dự báo bởi đội bóng đến từ Nam Mỹ xếp hạng 8 thế giới, được đánh giá cao hơn nhiều so với đoàn quân của HLV Đinh Trọng Linh.

Thực tế, U21 Việt Nam thi đấu rất nỗ lực, khiến đối thủ phải có một loạt điều chỉnh về nhân sự, lối chơi sau khi bất ngờ để thua ở set 1. Kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1, nhìn cách các cô gái Argentina ăn mừng cho thấy họ dành sự tôn trọng như thế nào với Đặng Thị Hồng và các đồng đội.

U21 Việt Nam tự tin đấu đối thủ mạnh Puerto Rico. Ảnh: Volleyballworld

Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, U21 Việt Nam đối đầu với Puerto Rico - đội bóng xếp hạng 15 thế giới. Hơn Việt Nam 10 bậc, Puerto Rico có thêm ưu thế về thể hình, thể lực.

Đây tiếp tục là một trận đấu khó khăn với các cô gái Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Đinh Trọng Linh có tinh thần thoải mái vì sớm giành vé đi tiếp.

Về mặt chuyên môn, U21 Việt Nam luôn chủ động trong việc đưa ra đấu pháp phù hợp với mỗi đối thủ tại giải. Trước các đội bóng có thể hình to cao và thiên về lối chơi thể lực, Đặng Thị Hồng và các đồng đội không chỉ có sự linh hoạt trong các phương án tấn công, mà còn phòng thủ rất "lì".

Sau từng trận đấu tại giải, những gương mặt trẻ như Quỳnh Hương, Thùy Linh, Phương Quỳnh, Lan Vy... tiến bộ trông thấy. Dù kết quả chung cuộc của U21 Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025 thế nào, thì lứa VĐV này được đánh giá rất có tương lai.

Trận tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vs Puerto Rico diễn ra lúc 13h ngày 12/8 tại Surabaya (Indonesia).