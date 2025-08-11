Highlights vòng 4 St. Jude Championship. Nguồn: PGA Tour

Justin Rose đã xóa cách biệt 3 gậy trong 5 hố cuối để vượt Tommy Fleetwood – người liên tục dẫn đầu bảng St. Jude Championship 2025.

Kết quả này đến nhờ cú bứt phá với 4 điểm birdie liên tiếp mà Rose giành được trong các hố 14-17 trên sân TPC Southwind ở Memphis, Tennessee.

Rose có cơ hội để định đoạt danh hiệu FedEx St. Jude Championship – chặng đầu tiên trong chuỗi play-off FedEx Cup 2025 – nhưng chỉ giữ par ở hố 18. Anh hụt điểm birdie một cách đáng tiếc.

Justin Rose giành chiến thắng ngoạn mục. Ảnh: PGA Tour

“Tôi đã chơi golf tuyệt hảo ở giai đoạn cuối… rất mãn nguyện”, tay golf 45 tuổi người Anh gốc Nam Phi chia sẻ.

Chính màn bứt phá này đưa Rose vào loạt đánh hố phụ với J.J. Spaun để định đoạt chức vô địch FedEx St. Jude Championship.

Sau 2 hố đầu vòng play-off cân bằng, Rose chiến thắng khi ghi birdie tại hố phụ thứ 3 – với cú putt từ khoảng cách 10 feet.

Cuộc tranh tài ở Memphis kết thúc với danh hiệu chuyên nghiệp thứ 26 trong lịch sử cho Rose – trong đó có 12 chiếc cúp PGA Tour.

Đây cũng là chức vô địch PGA Tour đầu tiên của Rose sau 2 năm rưỡi. Danh hiệu gần nhất của anh là AT&T Pebble Beach Pro-Am hồi tháng 2/2023.

Danh hiệu này mang về cho Rose khoản tiền 3,6 triệu USD – tương đương với 94,3 tỷ đồng – trong quỹ thưởng 20 triệu USD từ nhà tài trợ FedEx.

Quan trọng hơn, Rose trở lại top 10 bảng xếp hạng thế giới. Thành tích này giúp anh chắc suất dự Ryder Cup 2025 cùng đội châu Âu.

50 tay golf dự BMW Championship 2025. Ảnh: PGA Tour

Về phần mình, Spaun thua loạt play-off nhưng cũng có giải đấu đáng nhớ. Lần đầu tiên trong sự nghiệp anh trở thành thành viên đội Mỹ thi đấu Ryder Cup.

Ngược lại, Fleetwood một lần nữa hụt danh hiệu PGA Tour dù có rất nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Fleetwood dẫn 2 gậy khi còn 3 hố, nhưng mắc lỗi ở hố 16 và 17, rồi phát bóng vào bunker ở hố 18.

Với kết quả này, Fleetwood đồng hạng Ba với Scottie Scheffler – tay golf số 1 thế giới tiếp tục chuỗi 12 giải liền không xếp ngoài top 8 chung cuộc.

Play-off FedEx Cup tiếp tục với chặng 2 BMW Championship vào dịp cuối tuần này tại Caves Valley (Owings Mills, Maryland) – quy tụ 50 golfer có thứ hạng cao nhất và quỹ thưởng không đổi.