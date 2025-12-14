Chiều 14/12, các nội dung đường dài của môn điền kinh tại SEA Games 33 là đi bộ 20km nam-nữ, marathon nam-nữ diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Ở cuộc tranh tài này, có tới 3 VĐV Việt Nam gặp vấn đề về sức khỏe.

Đầu tiên là trường hợp của Thanh Phúc ở đi bộ 20km nữ. Sau khi xuất phát, VĐV Việt Nam thi đấu bình thường, nhưng tới km thứ 5 cô bắt đầu bị đau đầu gối. Sau khi cố gắng đi bộ tới km thứ 11, Thanh Phúc bị choáng và ngất xỉu. Rất may cô được lực lượng y tế sơ cứu kịp thời, sau đó dần hồi phục.

Thanh Phúc (phải) bỏ cuộc vì chấn thương.

Thanh Phúc cho biết cô phải tiêm 5 mũi giảm đau trước khi thi đấu. Tuy nhiên, việc tái phát chấn thương khiến VĐV 35 tuổi phải bỏ cuộc tại SEA Games 33. Thanh Phúc từng giành tới 5 HCV ở các kỳ SEA Games, và đây có thể là kỳ Đại hội cuối cùng của cô.

Ở nội dung marathon nữ, Bùi Thị Thu Hà cán đích thứ 3, đoạt HCĐ với thành tích 2 giờ 54 phút 49. Tuy nhiên, do quá mệt, cô bị choáng không thể đứng vững. Hà được HLV cõng lên xe cứu thương, sau đó dần hồi phục.

Thu Hà sau khi về đích bị ngất xỉu.

Cũng ở nội dung marathon nữ, Hoàng Thị Ngọc Hoa bị choáng, ngất khi cách đích khoảng 3km. Cô được đưa lên xe cứu thương về lều của đội Việt Nam. Hiện tại VĐV được đưa vào viện để kiểm tra sức khỏe.

Tại SEA Games năm nay, chưa rõ lý do vì sao BTC lại tổ chức các nội dung đường dài vào buổi chiều nắng nóng. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều VĐV bị kiệt sức.