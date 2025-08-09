Ở trận ra quân chặng 2 SEA V-League 2025, không có bất ngờ nào khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Philippines 3-0. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gặp không ít khó khăn trước lối chơi thiên về thể lực của đối thủ.

Đặc biệt ở set 2, các cô gái Việt Nam chỉ thắng 30/28 khi bản lĩnh được thể hiện ở thời điểm quyết định. Những vấn đề về bước 1 cần được Thanh Thúy và các đồng đội làm tốt nhất trước khi bước vào 2 trận cuối của giải.

Thanh Thúy và các đồng đội thắng dễ Indonesia 3-0 ở chặng 1. Ảnh: SAVA

Đối thủ tiếp theo của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Indonesia - đội thua Thái Lan 0-3 ở trận mở màn. Cũng như ở chặng 1, chỉ cần chơi đúng sức, các cô gái Việt Nam sẽ đạt mục tiêu là chiến thắng.

Nhưng không chỉ là đánh bại đối thủ, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò cũng phải giữ sức cho trận quyết đấu với Thái Lan ở lượt trận cuối. Đó chính là trận chung kết của giải, và đội chủ nhà làm thế nào để đòi được món nợ thua 2-3 ở "lượt đi" đang được giới chuyên môn và người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Cũng như ở trận gặp Philippines, nhiều khả năng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục sử dụng đội hình có sự đan xen giữa các tay đập chủ lực như Bích Tuyền, Thanh Thúy, cùng những "kép phụ" như Vi Thị Như Quỳnh, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Phương...

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết vô địch trên sân nhà. Ảnh: Trung Kiên

Nhưng chắc chắn HLV Tuấn Kiệt phải có những quyết định thay người hợp lý nhất, tránh rơi vào tình cảnh để đối thủ bám đuổi "đau tim" như ở set 2 và set 3 trận gặp Philippines.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia diễn ra lúc 16h ngày 9/8 tại Nhà thi đấu Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.