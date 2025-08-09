Sau trận thắng dễ dàng 3-0 trước chủ nhà Indonesia, U21 Việt Nam tạo nên địa chấn tại giải bóng U21 vô địch thế giới 2025 khi quật ngã Serbia - đội đang đứng hạng 9 thế giới.

Với 2 trận thắng liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh đang sáng cửa đi tiếp. Theo điều lệ, 4/6 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng giành quyền và vòng 16 đội. Như vậy, nếu có được chiến thắng trước Canada, các cô gái Việt Nam chắc vé vào vòng trong.

U21 Việt Nam tạo nên bất ngờ trước Serbia. Ảnh: Volleyballworld

Tuy nhiên đây là trận đấu rất khó khăn với Đặng Thị Hồng và các đồng đội. Canada sở hữu nhiều VĐV trẻ tiềm năng, có thể hình và thể lực vượt trội.

Trên BXH, Canada đang xếp hạng 21 thế giới, trong khi U21 Việt Nam đứng hạng 25. Dù trình độ hai đội không quá chênh lệch nhưng chắc chắn đối thủ sẽ thi đấu rất thận trọng sau khi chứng kiến các cô gái Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn nhất tại giải trước Serbia.

Về phần mình, HLV Đinh Trọng Linh tiếp tục đặt niềm tin vào những Đặng Thị Hồng, Phương Quỳnh, Quỳnh Hương, Bích Huệ, Lan Vy... Bên cạnh đó, sau màn thể hiện 10 điểm trong trận thắng Serbia, phụ công trẻ Lê Thùy Linh có thể được trao cơ hội đánh chính.

Các cô gái Việt Nam đang có phong độ rất cao. Ảnh: Volleyballworld

Ở trận trước, VĐV 19 tuổi ghi dấu ấn với 13 điểm (9 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng và 1 điểm phát bóng), chỉ kém người ghi điểm nhiều nhất U21 bóng chuyền Việt Nam là Đặng Thị Hồng 2 điểm. Không chỉ tấn công hay, tay đập CLB Hà Nội còn có khả năng chắn bóng rất tốt.

Hiệu quả hơn nữa trong các phương án tấn công và phòng ngự chủ động, U21 Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ tại giải, sớm giành vé vào vòng 16 đội.

Trận U21 Việt Nam vs Canada diễn ra vào lúc 13h ngày 9/8 tại Surabaya (Indonesia).