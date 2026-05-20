Theo đài RT, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 20/5 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại Hội trường Phúc Kiến của Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Mở đầu cuộc hội đàm, ông Tập ca ngợi mối quan hệ hữu nghị được duy trì nhiều năm đã giúp Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau hơn. Ông nhấn mạnh hai nước đang cùng định hình quan hệ song phương dựa trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

"Tổng thống Putin là người bạn thân thiết của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau cảm nhận mối quan hệ gần gũi, định hình quan hệ sâu sắc và hiệu quả giữa Trung Quốc và Nga", ông Tập phát biểu.

Cũng theo Chủ tịch Trung Quốc, Bắc Kinh và Moscow cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn và cùng xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Đề cập tới tình hình Trung Đông, ông Tập cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là chấm dứt giao tranh và thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Về phía Nga, Tổng thống Putin đã trích dẫn câu thành ngữ nổi tiếng "Một ngày không gặp như ba thu dài" để đáp lại sự tiếp đón của ông Tập.

"Tôi rất vui khi được gặp lại Chủ tịch Tập Cận Bình. Quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đang ở mức cao chưa từng có. Bất chấp cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và các yếu tố bên ngoài bất lợi, hợp tác kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn duy trì động lực tốt", ông Putin nói.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng khẳng định hợp tác Nga - Trung Quốc là yếu tố then chốt để ổn định môi trường quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua quá trình hình thành trật tự mới "dựa trên cân bằng lợi ích". Ông Putin cũng mời ông Tập tới thăm Nga vào mùa đông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) của Trung Quốc.

Cuối cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung Quốc được ký kết cách đây 25 năm. "Hiệp ước này đã thiết lập nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài và sự phối hợp chiến lược toàn diện giữa hai nước", ông Tập nhấn mạnh.