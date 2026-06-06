MU muốn có Pubill

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, các quan chức MU đang có kế hoạch chuyển nhượng hậu vệ đa năng Marc Pubill của Atletico Madrid.

Pubill được xem là phát hiện lớn của Atletico trong mùa giải 2025/26, khi anh thể hiện sự tiến bộ không ngừng dưới bàn tay Diego Simeone – chuyên gia bóng đá thực dụng.

MU muốn đưa Pubill về Old Trafford. Ảnh: Atleti

Xuất thân là hậu vệ phải, Pubill gây bất ngờ khi được Simeone kéo vào trung vệ và trở thành lá chắn vững chắc, cùng Atletico vào bán kết Champions League.

MU cần làm mới hàng thủ trong mùa giải trở lại Champions League, nên sự đa năng của Pubill được các quan chức Old Trafford đánh giá cao.

Pubill có tên trong danh sách Tây Ban Nha dự World Cup 2026. Vì thế, MU dự kiến phải bỏ ra cái giá không dưới 40 triệu euro để thuyết phục Atletico nhả cầu thủ 22 tuổi.

Chelsea tranh ký Leao

Trong cuộc cách mạng với Xabi Alonso, Chelsea quyết định gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Rafael Leao cùng MU và một số ông lớn châu Âu.

Rafael Leao sớm xác nhận chia tay AC Milan, ngầm chỉ trích HLV Max Allegri (đã bị sa thải), cũng như Serie A để tìm kiếm trải nghiệm mới.

Chelsea gia nhập cuộc đua giành Leao. Ảnh: FPF

Gần đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Tôi đặc biệt chú ý Premier League. Nếu có cơ hội chơi ở đó hoặc La Liga, tôi sẽ thực sự hạnh phúc vì tài năng của mình được tôn vinh”.

Barca đã có Anthony Gordon nên gạt Leao khỏi dự án, Real Madrid cũng nhắm “ngôi sao Champions League 150 triệu euro”, như lời Florentino Perez.

Khả năng Leao gia nhập Premier League rất cao. Chelsea đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Milan và tuyển thủ Bồ Đào Nha – người tròn 27 tuổi vào ngày 10/6.

Atletico mua Trossard

Atletico Madrid đang nỗ lực hoàn tất thương vụ Leandro Trossard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Giám đốc thể thao Mateu Alemany được cho là đã sang London, chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với phía Arsenal cũng như đại diện của Trossard.

Trossard là mục tiêu của Atletico. Ảnh: PL

Atletico đã chia tay Antoine Griezmann, trong khi tương lai Julian Alvarez không chắc chắn – cầu thủ người Argentina đã công khai việc muốn chuyển sang Barcelona.

Vì thế, Atletico phải nhanh chóng bổ sung thêm nhân sự hàng công. Trossard vừa có mùa giải thành công với Arsenal và được HLV Diego Simeone đánh giá cao.

Arsenal cũng có kế hoạch làm mới hàng tấn công, nên sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Atletico. Inter Milan và Juventus hiện cũng quan tâm ngôi sao người Bỉ.