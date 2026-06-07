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Ronaldo đeo băng thủ quân ở trận cầu Bồ Đào Nha ra sân với đội hình mạnh
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Bruno Fernandes là hạt nhân chính trên hàng tiền vệ
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Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn luôn biết cách đe dọa khung thành đối phương
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Phút 36, CR7 đưa được bóng vào lưới Chile nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị
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Cuối hiệp một, Rafael Leao và Roman bị đuổi khỏi sân sau tình huống nóng nảy
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Được tung vào sân từ hiệp hai thay Ronaldo, Goncalo Guedes ghi dấu ấn với bàn mở tỷ số, từ đường chuyền khe thông minh của Ruben Neves
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Guedes chia vui cùng đồng đội
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Sau đó, Bruno Fernandes cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số với cú sút xa đẹp mắt
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Tiền vệ MU ăn mừng phấn khích
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Cuối trận, Cepeda gỡ lại một bàn cho Chile
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Bồ Đào Nha có màn chạy đà tốt trước World Cup 2026

Nguồn ảnh: 433, Record, Uefa