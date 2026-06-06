1. Thụy Sĩ 1954: Tây Đức 3-2 Hungary

Trời mưa nặng hạt và Hungary của Ferenc Puskas được xem là bất khả chiến bại. Đối diện họ là đội tuyển Đức (Tây Đức) vẫn mang trên vai cái bóng nặng nề của hậu quả sau Thế chiến II.

Ảnh: FIFA

Nhà sáng lập hãng giày thể thao Adi Dassler đã đưa ra một quyết định mang tính cách mạng khi thay đinh ngắn bằng đinh dài trên giày của các cầu thủ Đức để thích nghi với mặt sân lầy lội. Hungary sớm dẫn trước hai bàn, nhưng Đức đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2.

Đến nay, trận đấu này vẫn được biết đến với cái tên “Phép màu ở Bern.

2. Anh 1966: Anh 4-2 Đức

Người Anh vẫn sống trong ký ức về chiến thắng lịch sử này. Đây là trận chung kết World Cup đầu tiên được quyết định sau hiệp phụ.

Ảnh: FA

Franz Beckenbauer kèm cặp Bobby Charlton và ngược lại, khiến cả hai ngôi sao gần như vô hiệu hóa lẫn nhau. Tuy nhiên, không ai có thể ngăn cản tiền đạo bất ngờ của giải đấu là Geoff Hurst.

Ông ghi 3 trong 4 bàn thắng của Anh trên sân Wembley, bao gồm bàn thắng gây tranh cãi nổi tiếng – “bàn thắng ma” được công nhận bởi trợ lý trọng tài người Liên Xô.

3. Mexico 1970: Brazil 4-1 Italia

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của sân Azteca huyền thoại, một ngôi đền bóng đá, Brazil đã nghiền nát Italia với tỷ số 4-1.

Ảnh: FIFA

Pele khi đó không còn là cậu thiếu niên khiến cả thế giới kinh ngạc tại World Cup 1958. Ông đã trở thành “O Rei” (Nhà Vua) của bóng đá thế giới. Bên cạnh ông là một tập thể Brazil tuyệt vời, tạo nên màn trình diễn đỉnh cao nhất ngay trong trận chung kết.

Tác phẩm hoàn hảo được khép lại bằng bàn thắng của Carlos Alberto – một kiệt tác phối hợp tập thể và là biểu tượng cho lối chơi của đội tuyển được nhiều người xem là vĩ đại nhất lịch sử.

4. Nam Phi 2010: Tây Ban Nha 1-0 Hà Lan

Thời kỳ huy hoàng nhất của bóng đá Tây Ban Nha đạt đến đỉnh cao tại Johannesburg (Nam Phi).

Ảnh: FIFA

Andres Iniesta bước vào trận đấu với những nghi ngờ về thể trạng do chấn thương. Nhưng trong hiệp phụ, anh gạt bỏ sự mềm mại thường thấy để tung cú dứt điểm đầy quyết đoán, ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan trong một trận đấu căng thẳng và giàu va chạm.

Sau nhiều thập kỷ không để lại nhiều dấu ấn ở World Cup, lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha, được Vicente del Bosque phát triển từ nền tảng tiki-taka của Barcelona với Pep Guardiola, đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ và trở thành hình mẫu cho nhiều nền bóng đá.

5. Qatar 2022: Argentina 3-3 Pháp (luân lưu: 4-2)

Tại Argentina từng tồn tại một câu đùa cay đắng: “Khi Messi lên máy bay ở Barcelona, người xuống sân bay tại Buenos Aires lại là em trai của anh ấy”. Ý muốn nói rằng Messi thường không thể hiện được phong độ đỉnh cao trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Ảnh: T.G

Nhưng ở lần thử sức thứ 5 tại World Cup, Messi cuối cùng đã chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp.

Bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe bùng nổ ở giai đoạn cuối trận như một cơn lốc. Anh ghi hat-trick và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Dù vậy, đêm Doha vẫn thuộc về Messi, người được tôn vinh như một thiên tài trong số những thiên tài của bóng đá thế giới.