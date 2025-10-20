Sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Patrick Kluivert vì thất bại trong mục tiêu dự World Cup 2026, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang ráo riết tìm kiếm một chiến lược gia tầm cỡ quốc tế mới.

Kế hoạch mới của PSSI rất rõ ràng: chấm dứt cơn khát ASEAN Cup – giải đấu diễn ra năm 2026; thành công ở Asian Cup 2027; và quan trọng nhất là hiện thực hóa tham vọng World Cup 2030.

HLV Postecoglou là ứng viên dẫn Indonesia, sau khi Kluivert bị sa thải. Ảnh: Imago

Một trong những cái tên nổi bật nhất lọt vào danh sách rút gọn của PSSI là Ange Postecoglou.

Việc nhắm đến Postecoglou cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của PSSI trong nỗ lực nâng tầm bóng đá Indonesia.

Chiến lược gia 60 tuổi này sở hữu một hồ sơ ấn tượng, đặc biệt là kinh nghiệm quý giá ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thành công từ châu Á đến châu Âu.

Postecoglou được biết đến là HLV thành công bậc nhất của bóng đá Australia. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển xứ chuột túi (Socceroos) có 2 lần giành quyền tham dự World Cup vào các năm 2014 và 2018 (tuy nhiên, ông không dẫn đội ở Nga 2018, vì từ chức cuối năm 2017).

Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông với Australia là chức vô địch Asian Cup 2015 – danh hiệu lớn đầu tiên và duy nhất của đội khi gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC).

Trong cuộc phiêu lưu ở châu Âu, Postecoglou giúp Tottenham chấm dứt cơn khát danh hiệu khi giành chức vô địch Europa League 2024/25.

Hiện tại là thời điểm thuận lợi để PSSI tiếp cận Postecoglou. Theo các nguồn tin, ông vừa bị Nottingham Forest sa thải, nên có thể dễ dàng đàm phán hơn mà không cần trả phí bồi thường.

Với kinh nghiệm xây dựng đội hình, phát triển lối chơi tấn công hấp dẫn (yêu thích triết lý bóng đá tổng lực), đặc biệt là kinh nghiệm đưa đội tuyển châu Á đến với sân chơi World Cup, Postecoglou được kỳ vọng là kiến trúc sư trưởng cho dự án bóng đá dài hạn của Indonesia.

Mức lương của Postecoglou chắc chắn rất cao, nhưng không phải vấn đề với PSSI và Chủ tịch Erick Thohir.

Bên cạnh Postecoglou, PSSI cũng quan tâm đến người cũ Shin Tae Yong – vốn có nhiều ảnh hưởng với thế hệ cầu thủ trẻ Garuda hiện nay.

Danh sách ứng viên HLV trưởng Indonesia còn có Bert van Marwijk, Paulo Bento – những người đều đã dự World Cup, cùng Timur Kapadze – vị thuyền trưởng vừa mang về chiếc vé lịch sử đi Bắc Mỹ 2026 cho Uzbekistan.