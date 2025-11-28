Từng sống nhờ bóng bổng

Trong hành trình chinh phục chức vô địch U23 Đông Nam Á vừa qua, người hâm mộ và giới chuyên môn đã chứng kiến một U23 Việt Nam (thực chất là U22 hiện tại) phát huy cực kỳ hiệu quả các tình huống không chiến.

Hơn nửa số bàn thắng ghi được tại giải đấu trên đất Indonesia (4/7 pha lập công) được ghi đến từ là các tình huống cố định như phạt góc, đá phạt trực tiếp hoặc những cú rót bóng bổng chuẩn xác vào vòng cấm.

Với các cầu thủ có thể hình tốt, U22 Việt Nam từng rất mạnh trong các tình huống không chiến

Sự hiệu quả này không chỉ đến từ thể hình được cải thiện của các trung vệ và tiền đạo mà còn là kết quả của chiến thuật được xây dựng kỹ lưỡng tới từ HLV Kim Sang Sik.

Điều này đã khiến người hâm mộ khấp khởi hy vọng, còn giới chuyên môn thì an tâm bởi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã được trang bị thêm một vũ khí sắc bén, đa dạng hóa cách tiếp cận khung thành đối phương.

Nhưng giờ cần phải khác

Không rõ sự thể hiện của U22 Việt Nam ở 2 trận giao hữu kín với Qatar ở UAE ra sao (dù có ghi được hai bàn thắng), nhưng ở vòng loại U23 châu Á hay giao hữu Panda Cup, bóng bổng đã không còn duy trì được sự hữu dụng tuyệt đối, nhất là khi đối đầu với các đối thủ có thể hình tốt hơn.

Các đối thủ nhanh chóng hoá giải những tình huống tấn công biên của U22 Việt Nam khi bố trí nhân sự kèm người chặt chẽ, tranh chấp quyết liệt ở khu vực 16m50 và chủ động pressing từ hai cánh để hạn chế những pha tạt bóng chuẩn xác.

Những gì diễn ra ở 2 giải gần nhất là vòng loại U23 châu Á và Panda Cup có lẽ HLV Kim Sang Sik cần tính khác

Đáng chú ý, ngay cả khi đối đầu với đội bóng cùng khu vực có trình độ không cao như U22 Singapore, các tình huống cố định hay các pha bóng bổng từ hai biên của U22 Việt Nam cũng cho thấy hiệu quả thấp, thậm chí là vô hại.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi đối thủ hóa giải được bóng bổng, khả năng tổ chức tấn công trung lộ hoặc các phương án phối hợp nhỏ của U22 Việt Nam lại chưa đủ độ sắc sảo để tạo ra đột biến. Việc quá phụ thuộc vào một phương án tấn công duy nhất khiến U22 Việt Nam dễ bị bắt bài và rơi vào bế tắc trong các trận đấu quan trọng tại SEA Games 33, nơi các đối thủ như Thái Lan và Indonesia chắc chắn nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

Vậy nên, xem ra HLV Kim Sang Sik cần phải giúp U22 Việt Nam đa dạng hóa hơn nữa các miếng đánh của mình. Bóng bổng vẫn nên là một lựa chọn, nhưng không phải là phương án duy nhất.

Sự linh hoạt trong tấn công trung lộ, khả năng dứt điểm từ xa và các bài phối hợp nhanh cần được cải thiện để U22 Việt Nam có thể thực sự trở thành một đội bóng khó lường và đủ sức chinh phục tấm HCV SEA Games 33.