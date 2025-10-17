HLV kém hiệu quả

Ngày 16/10, LĐBĐ Indonesia (PSSI) chính thức sa thải Patrick Kluivert – cái kết đã được dự báo sau giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026 thảm họa.

Sau 9 tháng ngồi ghế nóng, huyền thoại Ajax và Barcelona để lại nhiều thất vọng: thành tích bết bát, hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ, cùng một nền bóng đá vẫn loay hoay trong mâu thuẫn giữa tham vọng và thực tế.

Indonesia thất bại với Kluivert. Ảnh: Kompas

Kluivert được bổ nhiệm với kỳ vọng mang hơi thở châu Âu vào đội tuyển Indonesia, đặc biệt là tính chuyên nghiệp nhờ những gì ông từng trải qua.

Tuy nhiên, kết quả lại phản chiếu sự thiếu định hướng. Trong 8 trận chính thức (gồm cả giao hữu), nhà vô địch Champions League 1994 với Ajax chỉ thắng 3, hòa 1 và thua 4 – hiệu suất quá thấp so với kỳ vọng và khoản lương cao mà ông nhận từ PSSI.

Tệ hơn, những thất bại đều nặng nề khi đối đầu với các đội mạnh châu lục: thua 1-5 trước Australia, 0-6 trước Nhật Bản; gần đây là các trận thua Saudi Arabia 2-3, và 0-1 trước Iraq.

Hàng công ghi được 11 bàn, nhưng hàng thủ thủng lưới tới 15 lần. Một tập thể được kỳ vọng mang dáng dấp hiện đại - gồm cả trung vệ chơi bóng ở Serie A (Jay Idzes) - lại chơi rời rạc, thiếu tổ chức, thiếu niềm tin.

Kluivert nói về “quá trình”, nhưng không một dấu hiệu nào cho thấy Indonesia đang tiến bộ.

So với thời Shin Tae Yong, đội bóng kém sinh khí hơn, ít gắn kết hơn và cũng không còn tinh thần chiến đấu từng là niềm tự hào của người Indonesia.

Không được lòng người hâm mộ

Nếu kết quả chuyên môn khiến Kluivert mất ghế, thì thái độ của ông khiến cựu tiền đạo này mất luôn sự tôn trọng.

Sau trận thua Iraq – trận đấu khép lại giấc mơ World Cup 2026 – toàn đội tiến về khán đài cảm ơn cổ động viên.

Riêng Kluivert và các trợ lý Hà Lan ngồi yên trên ghế, quay lưng lại đám đông.

Hành động tưởng nhỏ nhưng tạo nên cơn giận lớn. Nhóm Garuda Saudi, hội CĐV Indonesia tại Saudi Arabia, đăng tải thông điệp đầy phẫn nộ.

“Các ông trốn tránh trong khi cầu thủ phải một mình đối diện với nỗi buồn của hàng nghìn người”.

Khi Kluivert cùng cộng sự lập tức bay về Hà Lan mà không hề lên tiếng, sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn kiệt.

“Xây nhà từ nóc”

Cựu tiền đạo tuyển Indonesia Indriyanto Nugroho cho rằng vấn đề lớn nhất không nằm ở riêng Kluivert, mà ở cách làm bóng đá của đất nước này.

Indonesia xây nhà từ nóc. Ảnh: Kompas

“Thay HLV thì dễ, nhưng nếu không cải thiện giải đấu, không chú trọng đào tạo trẻ, thì ai đến cũng sẽ thất bại”, ông nói.

Indriyanto nhấn mạnh, Indonesia đang “xây nhà từ nóc” – chỉ chăm chăm vào đội tuyển bằng cách nhập tịch ồ ạt mà quên mất nền móng.

Theo ông, phải bắt đầu từ cấp cơ sở, từ giải trong nước, nơi cầu thủ nội có cơ hội phát triển và cầu thủ gốc Indonesia ở châu Âu được hòa nhập.

“Ở châu Âu, cầu thủ vươn lên vì hệ thống bên dưới của họ vững chắc. Chúng ta cũng phải như vậy”.

Kluivert ra đi, nhưng những “bài toán” mà ông để lại không chỉ là con số 3 thắng – 4 thua. Nó là bài học về cách vận hành một nền bóng đá: không thể nhập khẩu thành công, không thể đốt cháy giai đoạn.

Khi PSSI vẫn muốn đội tuyển đi tắt đón đầu mà quên đầu tư gốc rễ, mọi bản hợp đồng mới, dù mang tên Shin Tae Yong, Van Marwijk hay bất kỳ ai, cũng chỉ là mảnh vá trên một căn nhà chưa có nền.