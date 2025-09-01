Những mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2030

Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đạt nhiều kết quả từ bậc phổ thông đến đại học.

Cụ thể, ở bậc đại học, xây dựng, đào tạo được nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sẽ được sắp xếp lại và đầu tư nâng cấp. Mục tiêu đặt ra là 100% trường đại học và ít nhất 80% trường nghề đạt chuẩn quốc gia, trong đó 20% cơ sở được đầu tư hiện đại ngang tầm các nước phát triển ở châu Á.

Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%, có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%.

Tỷ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%, trong đó có ít nhất 6.000 nghiên cứu sinh, 20.000 người học các chương trình tài năng.

Chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) ngang bằng các nước có thu nhập trung bình cao.

Cùng với đó, nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp của quốc gia và của các vùng.

Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các vùng và địa phương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu các ngành, lĩnh vực trọng điểm; tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài.

Tăng bình quân 12%/năm đối với số công bố khoa học quốc tế, nguồn thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; 16%/năm đối với số đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế.

Ảnh minh họa: VNU.

Phấn đấu ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á, 1 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Cơ sở giáo dục đại học sẽ được tái cấu trúc, giải thể nếu không đạt chuẩn

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết xác định để hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo và các mục tiêu là hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Các cơ sở giáo dục đại học sẽ được tái cấu trúc, giải thể nếu không đạt chuẩn, đồng thời xóa bỏ cấp trung gian để bảo đảm quản trị tinh gọn và hiệu quả. Bộ cũng nghiên cứu việc sáp nhập các viện nghiên cứu với trường đại học, cũng như chuyển một số trường về địa phương quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực.

Nhà nước sẽ đầu tư hiện đại hóa hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm và xây dựng các trung tâm đào tạo, nghiên cứu xuất sắc tại những trường trọng điểm. Đồng thời, tập trung phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo chuẩn quốc tế để đào tạo nhân tài, đồng thời ưu tiên kinh phí cho nghiên cứu cơ bản gắn với đào tạo sau đại học.

Tập trung phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo chuẩn quốc tế để đào tạo nhân tài

Khuyến khích quy hoạch, xây dựng các khu đô thị công nghệ cao - đại học; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các cơ sở giáo dục đại học theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo, đại học công nghệ thế hệ mới, trở thành đầu tàu, nòng cốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của các vùng; hỗ trợ triển khai hiệu quả hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Mở rộng các chương trình, đề án đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, tăng chế độ hỗ trợ cho giảng viên đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Xây dựng chương trình thu hút giảng viên xuất sắc từ nước ngoài với các ưu đãi vượt trội.

Chương trình đào tạo sẽ được đổi mới theo chuẩn quốc tế, tích hợp các nội dung về phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Các chương trình tài năng và đào tạo sau đại học được mở rộng, gắn với nghiên cứu khoa học, công nghệ ưu tiên của cách mạng công nghiệp 4.0 và các dự án trọng điểm quốc gia. Đào tạo sẽ gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đề án đổi mới tuyển sinh sẽ được xây dựng theo hướng đánh giá đúng năng lực người học, thống nhất chuẩn đầu vào và bảo đảm chất lượng đầu ra. Công tác quản lý chất lượng cũng sẽ được siết chặt, đi kèm với chính sách hỗ trợ đào tạo tiến sĩ và các ngành trọng điểm như sư phạm, y tế và pháp luật.