Ở trận tái đấu chiều 13/2, dù thi đấu rất cố gắng nhưng với trình độ chênh lệch, tuyển nữ Việt Nam thúc thủ 1-6 trước Trung Quốc. Bàn thắng duy nhất của đoàn quân HLV Mai Đức Chung là của Thanh Nhã.

“Qua tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để đóng góp nhiều hơn cho đội.

Tuyển nữ Việt Nam thu được nhiều bài học. Ảnh: VFF

Sau chuyến tập huấn lần này, tuyển nữ Việt Nam tích lũy được nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi thi đấu ở cấp độ châu lục”, Thanh Nhã cho biết.

Kết thúc đợt huấn tại Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam trở về nước đón Tết Nguyên đán, trước khi tranh tài tại VCK Asian Cup nữ 2026.

Tại giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp Ấn Độ trận ra quân vào ngày 4/3, sau đó gặp Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản vào ngày 7/3 và 10/3.