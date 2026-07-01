Đồng Tháp:

Kế hoạch Tuyên truyền bảo hiểm xã hội giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 23/6. Mục đích nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân, thúc đẩy quá trình tổ chức thi hành chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, mở rộng độ bao phủ, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Tỉnh Đồng Tháp khảo sát nhu cầu, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội.

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động, người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực và những nội dung mới của chính sách bảo hiểm xã hội; Hàng năm, 100% xã, phường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội trực tiếp tại cơ sở...

Đổi mới tư duy tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội theo hướng “coi tuyên truyền là một loại hình dịch vụ công phục vụ người dân”, tỉnh Đồng Tháp sẽ từng bước chuyển từ phương thức tuyên truyền mang tính hành chính sang phương thức cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với người dân; lấy nhu cầu, lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác tuyên truyền.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Đồng Tháp sẽ đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, chuyển từ tuyên truyền, phổ biến chính sách sang định hướng nhận thức và hành vi.

Nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo từng năm, chú trọng nội dung về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, tỉnh Đồng Tháp cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu, tin sai sự thật về bảo hiểm xã hội; hướng dẫn người dân chủ động tiếp cận thông tin chính thống, phản ánh, tố giác kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp linh hoạt giữa tuyên truyền truyền thống và hiện đại, giữa trực tiếp và trực tuyến, giữa truyền thông đại chúng và truyền thông cá thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phương pháp tuyên truyền đa chiều, tương tác sẽ thay thế dần phương thức tuyên truyền một chiều, đơn lẻ; huy động sự tham gia, vào cuộc tích cực, chủ động của các lực lượng ở địa bàn cơ sở (tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín,…) trong công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm tuyên truyền. Cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số (Zalo OA, Facebook, YouTube, TikTok) trong tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách phù hợp với nhu cầu của từng nhóm người tham gia; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời phát hiện các thông tin tích cực và tiêu cực phục vụ công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tuyên truyền chính sách.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ lực thông tin, tuyên truyền bảo hiểm xã hội thông qua các phương tiện truyền thông của đơn vị trên môi trường Internet, mạng xã hội (Cổng thông tin điện tử, Fanpage, trang Zalo,…); phát triển đa dạng sản phẩm truyền thông gồm: video ngắn, bài viết “người thật - việc thật”, hỏi - đáp theo tình huống thực tế…

Thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội, cộng tác viên, nhân viên tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các xã, phường.