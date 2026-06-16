Kế hoạch thực hiện đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030” trên địa bàn Đà Nẵng vừa được UBND thành phố ban hành ngày 15/6.

Qua các hoạt động cụ thể để đưa trực tiếp kiến thức khoa học, kỹ thuật cùng các quy định về sản xuất và kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn đến với người nông dân, cá nhân và tổ chức, kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo thông tin, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Hàng loạt mục tiêu đã được UBND thành phố Đà Nẵng ấn định cần đạt vào năm 2030 như: Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thực phẩm cho hơn 95% hội viên, nông dân, chủ thể sản phẩm OCOP, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp và các cơ sở, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm; Tuyên truyền ít nhất 500 tin/bài, video/clip/phóng sự về an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông, nền tảng mạng xã hội; ít nhất 5.000 hội viên, nông dân, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số, sử dụng sổ nhật ký điện tử/QR code truy xuất nguồn gốc/ứng dụng IoT, AI…

Hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, cùng phân công các nội dung công việc của Hội Nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng cũng hướng dẫn rõ các giải pháp cần tập trung thời gian tới.

Thành phố Đà Nẵng chú trọng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cùng kỹ năng về sản xuất, kinh doanh nông sản và thực phẩm an toàn.

Song song với việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, tọa đàm tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, Đà Nẵng còn chú trọng ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng về sản xuất, kinh doanh nông sản cùng thực phẩm an toàn. Cụ thể, tuyên truyền qua các nền tảng số và mạng xã hội, trên các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương; mở các chuyên trang, chuyên mục điện tử hay tổ chức tọa đàm trực tuyến...

Bên cạnh đó, các hội viên, nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh gắn với an toàn thực phẩm, bao gồm: Trang bị các kiến thức, kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, công nghệ mạng an toàn, thay đổi tư duy và phương thức sản xuất, kinh doanh; cách sử dụng sổ nhật ký điện tử, QR code truy xuất nguồn gốc, ứng dụng IoT, AI, BigData, Blockchain… để phát triển các mô hình thông minh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, bảo quản, chế biến; tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử...