Patrik Lê Giang (8 điểm): Điểm tựa quan trọng nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Lê Giang có nhiều pha xử lý chính xác, đặc biệt là những tình huống cứu thua trong trận đấu.

Pha băng ra cản phá Malaysia ở phút 54 và tình huống đẩy cú dứt điểm của Faris ở cuối trận cho thấy sự tập trung của thủ môn này. Tình huống bị rút thẻ đỏ sau đó được VAR xác định không phạm lỗi càng cho thấy Lê Giang đã có một trận đấu rất đáng tin cậy.

Lê Giang có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Hữu Hà

Xuân Mạnh (7 điểm): Không nổi bật nhưng hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ phòng ngự tạo được sự an toàn trong những tình huống bọc lót cho Văn Vĩ.

Thành Chung (7 điểm): Một trận đấu khá chắc chắn của trung vệ kỳ cựu. Thành Chung có một số tình huống phải phạm lỗi để ngăn các pha phản công nhưng nhìn chung vẫn giữ được vị trí và hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự.

Việt Anh (7 điểm): Có những thời điểm bị cầu thủ Malaysia vượt qua, đặc biệt trong hiệp 1, nhưng càng về cuối càng chơi chắc chắn. Việt Anh góp phần giúp hàng thủ Việt Nam đứng vững trong thời điểm đội chủ nhà gây sức ép mạnh.

Văn Vĩ (6,5 điểm): Đây là vị trí chịu nhiều sức ép nhất khi Malaysia liên tục khoét vào hành lang trái. Văn Vĩ có một số pha phối hợp tốt, nhưng khả năng phòng ngự vẫn chưa thực sự ổn định.

Tiến Anh (7,5 điểm): Không có quá nhiều tình huống nổi bật nhưng để lại dấu ấn quan trọng nhất bằng đường chuyền quyết định cho Xuân Son mở tỷ số. Một pha thoát xuống và xử lý chính xác đã tạo ra khác biệt lớn cho tuyển Việt Nam.

Thành Long (6,5 điểm): Khác với trận Indonesia, Thành Long lần này gặp nhiều khó khăn hơn khi Malaysia chủ động tranh chấp và gây sức ép ở khu vực giữa sân. Dù vẫn cố gắng giữ nhịp và hỗ trợ phòng ngự nhưng không tạo được ảnh hưởng lớn như kỳ vọng.

Hoàng Đức (7 điểm): Đây không phải trận đấu dễ dàng với Hoàng Đức. Tiền vệ này ít có bóng trong hiệp 1 và không thể thoải mái tổ chức lối chơi. Dù vậy, Hoàng Đức vẫn có những pha xử lý đáng chú ý, đặc biệt trong khả năng thoát pressing khi hỗ trợ phòng ngự.

Đình Bắc (7 điểm): Hoạt động năng nổ, thường xuyên tìm cách đột phá và gây áp lực lên hàng thủ Malaysia. Tuy nhiên, hiệu quả ở những pha xử lý cuối cùng vẫn chưa cao. Chiếc thẻ vàng cũng khiến chân sút này mất điểm

Tài Lộc (6,5 điểm): Chơi từ đầu, nhưng Tài Lộc thi đấu thực sự khó và không có nhiều cơ hội thể hiện khi tuyển Việt Nam chủ động chơi thấp và ưu tiên sự chắc chắn.

Xuân Son (8 điểm): Không có nhiều bóng và phần lớn thời gian phải hoạt động trong sự đeo bám của hàng thủ Malaysia. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn biết cách tạo ra khác biệt bằng pha đánh đầu mở tỷ số. Với Xuân Son, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ thay đổi trận đấu.

Và Xuân Son xuất sắc nhất trận đấu

Hoàng Hên (7 điểm): Được tung vào sân trong hiệp 2 đã để lại dấu ấn nhất định dù thời điểm cầu thủ này vào sân tuyển Việt Nam đã chơi thấp bảo toàn tỉ số

Hai Long (6,5 điểm): Có một cơ hội ở cuối trận nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ Malaysia cản phá. Thời gian thi đấu quá ít để tạo ảnh hưởng rõ rệt.

Quang Hải (6,5 điểm): Có khoảng 10 phút thi đấu và chưa tạo được nhiều dấu ấn. Pha đá phạt ở phút 84 không thành công, nhưng việc được trở lại sân vẫn là tín hiệu tích cực với đội trưởng tuyển Việt Nam.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn