Chắc chắn trước, tấn công sau

Khác với vòng bảng, trận bán kết lượt đi trên sân Malaysia mang tính chất hoàn toàn khác. Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng đây vẫn là trận đấu trên sân khách và phía trước còn 90 phút tại Mỹ Đình.

Bởi vậy, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ không thay đổi quá nhiều về cách vận hành. Sự chắc chắn ở tuyến dưới, khả năng giữ cự ly đội hình và kiểm soát những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ sẽ được ưu tiên.

HLV Kim Sang Sik sẽ ưu tiên sự an toàn và đặt niềm tin vào các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Chung

Hệ thống 3-4-3 tiếp tục là lựa chọn phù hợp. Patrik Lê Giang đứng trong khung gỗ, phía trước là bộ ba Thành Chung, Việt Anh và Xuân Mạnh. Đây đều là những cầu thủ đã có thời gian chơi cùng nhau và hiểu khá rõ yêu cầu của HLV Kim Sang Sik.

Ở hai hành lang, Tiến Anh và Văn Vĩ đảm nhiệm nhiệm vụ lên xuống liên tục. Đây cũng là hai vị trí có thể quyết định cách tuyển Việt Nam chuyển từ phòng ngự sang tấn công, đặc biệt khi Malaysia đẩy cao đội hình.

Phía trên, Thành Long tiếp tục là nhân tố quan trọng trong việc cân bằng tuyến giữa. Sau màn trình diễn tốt trước Indonesia và Campuchia, tiền vệ này cho thấy mình có thể đảm nhiệm vai trò thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự nhưng vẫn đủ khả năng đưa bóng lên phía trước. Đá cạnh Thành Long là Hoàng Đức, người được kỳ vọng giữ nhịp và tạo ra những đường chuyền mở ra cơ hội.

Chờ những miếng đánh phía trên

Nếu tuyến dưới được ưu tiên sự ổn định, hàng công tuyển Việt Nam sẽ cần tạo ra sự khác biệt. Đình Bắc nhiều khả năng tiếp tục xuất phát bên trái. Cầu thủ này đang có sự tự tin tốt hơn và tốc độ cũng là thứ có thể giúp Việt Nam khai thác khoảng trống khi Malaysia dâng cao.

Bên cánh phải, Hoàng Hên được kỳ vọng mang tới sự cơ động. Khả năng di chuyển rộng của cầu thủ này có thể giúp tuyển Việt Nam không bị phụ thuộc vào những tình huống lên bóng ở một hành lang.

Trước khi chờ vào sự bùng nổ của hàng công

Ở trung tâm, Xuân Son vẫn là lựa chọn quan trọng nhất. Trước một Malaysia dự báo chơi quyết liệt và chủ động trên sân nhà, khả năng tranh chấp, làm tường và dứt điểm của tiền đạo này sẽ có cơ hội phát huy cao nhất.

Điểm đáng chú ý là HLV Kim Sang Sik không nhất thiết phải yêu cầu tuyển Việt Nam tấn công dồn dập. Một thế trận chặt chẽ, chờ Malaysia mắc sai lầm rồi tăng tốc có thể phù hợp hơn với tính chất trận bán kết lượt đi.

Vì vậy, đội hình dự kiến lần này không mang quá nhiều thay đổi. Ông Kim Sang Sik cần sự ổn định trước, sau đó mới tính đến những phương án tạo khác biệt.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam (3-4-3): Patrik Lê Giang; Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh; Tiến Anh, Thành Long, Hoàng Đức, Văn Vĩ; Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

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