Tuyển Malaysia có lợi thế sân nhà, nhưng những vấn đề về nhân sự cũng như cách vận hành đội hình của Harimau Malaya mở ra không ít cơ hội để Việt Nam hướng đến chiến thắng ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026.

Đánh thẳng vào trung lộ

Điểm mà tuyển Việt Nam có thể khai thác trước tiên nằm ngay chính giữa hàng phòng ngự Malaysia. Tan Cheng Hoe đang không có trong tay một bộ khung thực sự ổn định, đặc biệt là cặp trung vệ Ubaidullah Shamsul và Rodney Celvin.

Hàng thủ Malaysia với Ubaidullah chỉ huy có nhiều khoảng trống trung lộ. Ảnh: FAM

Ubaidullah có sức trẻ và khả năng tranh chấp, nhưng chưa cho thấy sự chắc chắn cần thiết trong việc chỉ huy hàng thủ. Người đá cạnh anh, Rodney Celvin, là trường hợp khá đặc biệt.

Rodney đã 29 tuổi nhưng mới ra mắt Malaysia tại ASEAN Cup 2026. Anh giàu sức mạnh, tuy nhiên, di chuyển tương đối nặng nề, nhất là khi phải xoay trở trước những tiền đạo có khả năng hoạt động rộng.

Quan trọng hơn, Ubaidullah và Rodney chưa đạt đến mức độ ăn ý cao. Khoảng trống giữa hai trung vệ, cũng như khu vực giữa trung vệ và tiền vệ phòng ngự, có thể trở thành nơi Việt Nam tập trung đánh phá.

Đây chính là không gian phù hợp với Nguyễn Xuân Son, người có những cú tăng tốc trung lộ rất hay. Thái Lan từng thắng Malaysia 2-0 theo cách như vậy.

Gọi tên Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc là một trong những cầu thủ Malaysia đặc biệt đề phòng. Với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo, tiền đạo trẻ Việt Nam là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Phong độ của Đình Bắc khiến Tan Cheng Hoe phải điều chỉnh lối chơi. Alif Ahmad nhiều khả năng được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải với nhiệm vụ trực tiếp hạn chế ngòi nổ của Việt Nam.

Đó có thể trở thành một cuộc đấu mà Đình Bắc chiếm ưu thế. Alif cũng mới ra mắt đội tuyển tại giải đấu năm nay, kinh nghiệm quốc tế còn hạn chế.

Đối đầu một cầu thủ đang đạt trạng thái tự tin cao, có tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt thích những tình huống đột phá một đối một sẽ là thử thách rất lớn.

Đình Bắc cũng không nhất thiết phải bám biên. Khả năng di chuyển vào trung lộ, đổi vị trí với Xuân Son hoặc xuất hiện bất ngờ trong vòng cấm giúp anh trở nên khó kèm.

Alif Ahmad chưa nhiều kinh nghiệm để đối đầu Đình Bắc. Ảnh: FAM

Nếu Malaysia phải bố trí thêm người hỗ trợ Alif, khoảng trống ở những khu vực khác sẽ xuất hiện. Khi đó, Ubaidullah và Rodney càng lúng túng.

Chờ vai trò Hoàng Đức

Nếu Đình Bắc là mũi khoan thì Nguyễn Hoàng Đức có thể là người tìm ra những khe hở để Việt Nam xuyên thủng Malaysia.

Hoàng Đức đang chơi rất ấn tượng ở ASEAN Cup 2026, trong khi tuyến giữa là nơi Harimau Malaya chịu tổn thất đáng kể.

Endrick chưa chắc đủ thể trạng thi đấu vì chấn thương, còn Wan Kuzain đã phải trở lại Mỹ theo yêu cầu của CLB chủ quản.

Malaysia thiếu những nhân tố có khả năng vừa tranh chấp vừa kiểm soát không gian ở trung tuyến. Đây là điều kiện để Hoàng Đức phát huy khả năng giữ bóng, thoát pressing và đặc biệt là những đường chuyền xuyên tuyến.

Việt Nam không cần vội vàng triển khai bóng. Điều quan trọng là tạo được sự thoải mái cho Hoàng Đức để đối mặt khung thành Malaysia.

Chỉ cần một đường chuyền loại bỏ tuyến tiền vệ chủ nhà, Ubaidullah và Rodney Celvin sẽ lập tức phải đối diện trực tiếp Xuân Son, Đình Bắc hoặc những cầu thủ từ tuyến hai băng lên như Hoàng Hên.

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