Chiến thắng dễ

Trước giờ bóng lăn, cục diện bảng đấu đã sớm an bài khi Malaysia bị loại do những vấn đề liên quan đến nhập tịch sai quy định, đội hình thiếu vắng tới 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng khiến cơ hội đánh bại tuyển Việt Nam ở sân Thiên Trường là rất thấp.

Thực tế sau vài phút đầu nhập cuộc gây ra một số sự khó khăn cho đội chủ nhà, sự chênh lệch về lực lượng, tinh thần của Malaysia nhanh chóng lộ ra. Tuyển Việt Nam ngay lập tức dồn ép và sớm có bàn thắng dẫn trước do công của Duy Mạnh ở phút thứ 6.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia một cách khá dễ dàng

Bàn thắng sớm giúp đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi chủ động, kiểm soát bóng tốt, những pha phối hợp ở trung lộ lẫn hai biên đều cho thấy sự trơn tru, trong khi Malaysia gần như chỉ co cụm phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công hiếm hoi, ít gây nguy hiểm.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, mọi thứ được định đoạt ở những phút đầu hiệp 2. Chỉ trong vòng 7 phút, Xuân Son lập cú đúp, giúp tuyển Việt Nam dễ dàng cách biệt 3 bàn trong thế trận vượt trội.

Nỗ lực của Malaysia chỉ được đền đáp bằng bàn thắng trên chấm 11m ở nửa cuối hiệp thứ 2, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 cho tuyển Việt Nam đúng như dự đoán.

Và đáng tiếc

Dẫu vậy, đây chưa phải là một chiến thắng hoàn toàn trọn vẹn đối với tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, trong một thế trận mà đối thủ suy yếu rõ rệt, cách biệt hoàn toàn có thể được nới rộng hơn nếu như các chấn sút của HLV Kim Sang Sik tận dụng tốt cơ hội được tạo ra.

Trong suốt trận đấu, Xuân Son và các đồng đội tạo ra không ít tình huống ngon ăn, nhưng các chân sút lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết và nhiều tình huống bỏ lỡ một cách khó tin.

Nhưng người hâm mộ vẫn muốn có một chiến thắng trọn vẹn hơn

Không chỉ vậy, sau khi dẫn trước 3-0, dấu hiệu lơi nhịp của đoàn quân HLV Kim Sang Sik bắt đầu xuất hiện. Thay vì tiếp tục duy trì sức ép và sự tập trung, các cầu thủ Việt Nam có phần chơi chùng xuống.

Nhịp độ trận đấu giảm, những pha lên bóng trở nên vội vàng và thiếu sự gắn kết. Điều này vô tình tạo điều kiện cho Malaysia có cơ hội vùng lên, dù trước đó gần như không thể làm được gì.

Bàn thua trên chấm 11m có vẻ hơi nặng, tuy nhiên trọng tài chính người Hàn Quốc đứng rất gần nên quyết định đưa ra cũng không tới mức “oan uổng”. Bởi vậy, tình huống này lại là một vết xước đối với tuyển Việt Nam.

Dù sao, chiến thắng trước Malaysia vẫn là một kết quả ổn và giúp tuyển Việt Nam khép lại vòng loại bằng kết quả toàn thắng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đối thủ suy yếu và trận đấu không còn nhiều áp lực, lẽ ra đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải tạo ra một màn trình diễn hoàn hảo hơn cả về tỷ số lẫn cách vận hành lối chơi.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn